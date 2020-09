Investice mezi USA a Čínou klesly v pololetí nejníže za devět let

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Tok investic mezi Spojenými státy a Čínou v první polovině letošního roku klesl nejníže za devět let. Mohlo za to vzájemné napětí, které by mohlo způsobit, že více čínských firem se ocitne pod tlakem, aby se zbavilo svých amerických operací. Podíl na poklesu měla i koronavirová pandemie.