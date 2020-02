Jeff Bezos zachraňuje Zemi. Na boj s klimatickými změnami dá miliardy

"Klimatická změna je největší hrozbou pro naši planetu," napsal Bezos na instagramu. "Můžeme Zemi zachránit. Bude třeba kolektivní akce velkých firem, malých firem, národních států, globálních organizací a jednotlivců," dodal.

Jeff Bezos je podle žebříčku magazínu Forbes se 131 miliardami dolarů (tři biliony korun) nejbohatším člověkem na světě. Není ovšem prvním, který se pustil do boje proti klimatickým změnám. V minulosti nemalé prostředky na ochranu životního prostředí poskytli i miliardáři Bill Gates, Michael Bloomberg či Tom Steyer.

Loni Bezos oznámil, že chce, aby jeho společnost Amazon do roku 2040 dosáhla uhlíkové neutrality.

Pracovníci společnosti, kteří se sdružili do skupiny Zaměstnanci Amazonu za klimatickou spravedlnost, dnes Bezosovu iniciativu přivítali, zároveň ale kritizovali, že aktivity společnosti ke klimatickým změnám přispívají.

As employees, here is our statement to Jeff Bezos' Earth Fund announcement (as an image): pic.twitter.com/opgcCpa67D