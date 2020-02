Koronavirus může aerolinky připravit o desítky miliard USD

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Epidemie nového typu koronaviru by letos mohla způsobit první pokles globální poptávky po osobní letecké přepravě od roku 2003, kdy se svět potýkal s epidemií nemoci SARS. Letecké společnosti by tak letos mohly přijít o tržby v hodnotě 29,3 miliardy dolarů (zhruba 680 miliard Kč). Uvedlo to dnes Mezinárodní sdružení pro leteckou dopravu (IATA).