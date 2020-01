Mezinárodní digitální daň? 140 vlád světa začne jednat o nových pravidlech

Tlak na změnu stávajících pravidel zdanění velkých internetových firem typu Amazonu, Facebooku a Googlu vyvinulo v poslední době několik zemí včetně České republiky, které připravily vlastní národní digitální daně. Nechtěly se smířit s tím, že obří technologické firmy daní své příjmy jen v zemích s nízkou daňovou zátěží, jako je Irsko, přestože mají zákazníky i v jiných státech.

"Mezinárodní společenství znovu potvrdilo svůj závazek dosáhnout dlouhodobého řešení daňových problémů vyplývajících z digitalizace ekonomiky na základě konsensu a bude pokračovat v práci na dosažení dohody do konce roku 2020," uvedla OECD ve svém prohlášení.

Digitální daň pro internetové firmy v Česku by mohla začít platit ještě letos. Vládní návrh na zavedení digitální daně ve výši sedmi procent tento týden v úvodním kole podpořila Sněmovna. Nyní ho posoudí rozpočtový výbor.

Ročně by daň mohla státnímu rozpočtu přinést asi pět miliard korun. Dani by měly podléhat internetové firmy s globálním obratem nad 750 milionů eur (asi 19 miliard korun), které budou mít na území Česka roční obrat za uskutečněné zdanitelné služby minimálně 100 milionů korun. Daň by se tak dotkla hlavních globálních hráčů, jako jsou Google, Facebook, Amazon či Apple.