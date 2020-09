Objem osobní letecké dopravy v červenci klesl o 80 procent, ukázala data

Mezinárodní lety dosáhly pouze osmi procent loňské úrovně. Poptávku po leteckém cestování utlumila cestovní omezení, uvedla IATA. Z analýzy plánované kapacity a rezervací vyplývá, že rozdíl mezi nabídkou a poptávkou se rozšiřuje, vyhlídky na prodlouženou hlavní sezonu mizí a aerolinky vyčerpávají finanční rezervy.

V globálním leteckém průmyslu během uplynulých šesti měsíců v důsledku koronavirové krize zaniklo více než 350.000 pracovních míst. Vyplývá to ze studie poradenské společnosti Five Aero. Podle spoluzakladatele společnosti Rowlanda Haylera by se počet zrušených míst mohl vyšplhat až k půl milionu. Údaje se týkají zaměstnanců leteckých přepravců, letišť i výrobců letadel.

Sdružení IATA sice připisuje zadrhávající oživení leteckého cestování omezením mezinárodních letů, nicméně agentura Bloomberg připomíná, že mimo Čínu meziročně výrazně propadl objem vnitrostátních letů. Hodnoty za červenec například ukazují, že kvůli nárůstu nových případů nákazy koronavirem se meziročně snížily vnitrostátní lety v Austrálii o 90 procent a ve Spojených státech o 73 procent.

Světová letecká osobní doprava dosáhne úrovně před koronavirovou krizí podle IATA nejdříve v roce 2024. Sdružení odhaduje, že letecké společnosti tento a příští rok úhrnem přijdou o sto miliard dolarů (2,2 bilionu Kč).