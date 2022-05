Růst vývozu z Číny v dubnu prudce zpomalil, dovoz zůstal beze změny

Přebytek zahraničního obchodu země se však zvýšil na 51,12 miliardy USD (1,2 bilionu Kč) z březnových 47,38 miliardy USD. Vyplývá to ze zprávy, kterou dnes zveřejnil čínský celní úřad. Analytici dotazovaní agenturou Reuters čekali přebytek 50,65 miliardy USD.

Vývoz v dubnu meziročně stoupl o 3,9 procenta po březnovém prudkém zvýšení o 14,7 procenta. Tempo růstu však bylo nejpomalejší od června 2020, i když překonalo prognózu analytiků, kteří čekali růst o 3,2 procenta. Vývoz v dubnu zřejmě podpořil oslabující jüan. Čínská měna dubnu klesla nejvíce za téměř dva roky a dotkla se nejnižší hodnoty za rok a půl.

Dovoz zůstal beze změny a jeho výkon se tak mírně zlepšil proti březnu, kdy klesl o 0,1 procenta. Analytici přitom čekali pokles o tři procenta.

Snaha Pekingu potlačit největší ohnisko nemoci covid-19 v zemi za dva roky způsobila problémy s dopravou na silnicích a v přístavech, omezila aktivitu v desítkách měst, včetně komerčního centra Šanghaje, a donutila firmy, mimo jiné Foxconn, Toyota a Volkswagen, přerušit část operací. Aktivita v továrnách tak v dubnu klesla výrazněji, než se čekalo, což zvýšilo obavy z prudkého zpomalení druhé největší ekonomiky světa, které bude mít negativní dopad na globální ekonomický růst. Analytici varují, že ekonomický růst v zemi ohrožují také zvýšená rizika související s válkou na Ukrajině, trvale slabá spotřeba a dlouhodobý pokles na trhu s nemovitostmi. Někteří analytici dokonce varují před rostoucím rizikem recese a tvrdí, že politici musí poskytnout více stimulů, aby byl splněn oficiální cíl růstu pro letošní rok, který činí 5,5 procenta, pokud se Peking nerozhodne zrušit politiku nulové tolerance covidu-19. Tomu však zatím nic nenasvědčuje.

Míra nezaměstnanosti v Číně je navíc nejvyšší za téměř dva roky. Úřady tak již slíbily více pomoci, aby podpořily důvěru a zabránily dalšímu úbytku pracovních míst.

Vývoz do Ruska v dubnu druhý měsíc za sebou klesl. Dovoz Ruska do Číny však prudce vzrostl, což je příznivá zpráva pro těžce postižené ruské firmy, které čelí mezinárodní ekonomické izolaci. Podle výpočtu agentury Reuters se dodávky do Ruska v dubnu snížily o 25,9 procenta po poklesu o 7,7 procenta v březnu. Dovoz z Ruska však vzrostl o 56,6 procenta po zvýšení o 26,4 procenta v březnu. Rusko je pro Čínu významným dodavatelem ropy, plynu, uhlí a zemědělských komodit.