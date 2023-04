Světová ekonomika letos zpomalí růst na méně než tři procenta, uvedla šéfka MMF

Do datové schránky se zatím nepřihlásilo téměř 734.000 podnikatelů nebo nepodnikajících právnických osob, kterým stát letos schránku nově ze zákona zřídil. Celkově bylo nově aktivováno 1,8 milionu schránek a 1,077 milionu lidí se do nich přihlásilo. Vyplývá to z aktuálních údajů Digitální informační agentury (DIA), která správu datových schránek od dubna převzala.