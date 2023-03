Volkswagenu zmrazil ruský soud všechna aktiva v zemi

V Zoo Hodonín dnes utekli tři šimpanzi z expozice do obslužné chodby, hrozilo, že se dostanou do areálu zoo. Pracovníci zahrady zařízení uzavřeli, uprchlíky uspali narkotizační směsí a podařilo se je vrátit v pořádku do expozice. Nikomu se nic nestalo. ČTK to řekl ředitel zoo Martin Krug.