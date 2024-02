GLOSA | Události Petra Nutila: Smrt Alexeje Navalného, nevinný Babiš a zázrak v akváriu

První měsíc tohoto roku začal rekordem. Leden 2024 byl totiž vyhlášen absolutně nejteplejším lednem za celou historii meteorologického měření. Gratulujeme a popíračům klimatické změny posíláme klíčenku.

Průzkumy ukázaly, že současné vládě premiéra Petra Fialy důvěřuje pouhých 17 procent lidí. A I když je za vládní nepopularitou spíš nespokojenost s ekonomickou situací než s politickým děním, skoro si říkám, že by se s tím něco mělo, dělat, ne? Vládu vlastně tak trochu chápu, třeba v tom, že sázejí na fakt, že jí sice ani vlastní voliči příliš nedůvěřují, ale to ještě neznamená, že ji nebudou, třeba se sebezapřením, znovu volit. Například proto, že nemají lepší alternativu a za bukem číhají Babiš s Okamurou.

Soud znovu nepravomocně zprostil Babiše a Nagyovou obžaloby v kauze Čapí hnízdo. S to, jak se nechal soudce Šott slyšet, žalovaný skutek není trestným činem. Tím bychom snad mohli na celou tuhle divnokauzu zapomenout. S rozhodnutím soudu lze nesouhlasi, dá se s ním polemizovat, ale je nutné jej respektovat. Nakonec, nezávislost soudů je jedním ze základních stavebních kamenů naší státnosti. To ani nejde, zpochybňovat taková rozhodnutí, třeba jako kdyby někdo náhodou říkal, že ten ústavní soud je zaujatý a nadbíhá vládě, jen proto, že zamítl návrh na zrušení zkrácené valorizace penzí a že tím rozhodnutím rozhodnutí proti lidu této země.. že ANO.

Inflační horská dráha v Česku se konečně uklidňuje a do blízkosti dvouprocentního cíle České národní banky, což je dobrá zpráva. V tomto kontextu připomeňme dva výroky, komplementárně spojené. Je v nich totiž vše, co potřebujeme vědět o továrně na demagogii s obchodní značkou ANO.

22.5.2023: Juchelka pro iDNES: Za vysokou inflaci může současná vláda.

15.2.2024: Schillerová pro CNN Prima News: Za pokles inflace nemůže Fialova vláda.

Kdo z vás chápe, jak to ti dva rozumbradové myslí a jak to jde dohromady, si zaslouží cenu a řád zlaté medůzy.

Tak pojďme dál.

V sibiřském lágru zemřel známý ruský opoziční politik Alexej Navalnyj. Nejznámější Putinův kritik začal být pronásledován poté, co si dovolil kritizovat místní korupci, upozorňoval na nedemokratičnost Putinova režimu, vstoupil do politiky a kandidoval na prezidenta, následně přežil pokus o vraždu nervovou látkou novičok a uzdravil se, už poněkolikáté zatčen a poněkolikáté i odsouzen, naposled na celých 19 let za snahu „svrhnout ruský režim“. A nyní se ho Putinově zločinecké totalitě konečně povedlo zabít a jde tak o další z řady Ruskem způsobených tragédií. Smrt Alexeje Navalného je nepochybným symbolem nepodvolení se nespravedlnosti a dokladem, že zlu se ustupovat nesmí. I za cenu sebeobětování.

A na závěr něco speciálního. Médii proletěla zpráva o zázraku, jenž se přihodil v akváriu ve městě Hendersonville v Severní Karolíně. Tamní samice rejnoka Charlotte totiž zabřezla bez přítomnosti samce. Odborníci, ač neradi, nakonec z podezřelého otcovství vyloučili mladého žraloka, jenž se ochomejtal kolem a zbývají tedy jen dvě další verze, jak k tomu mohlo dojít. Tou první je velice ojedinělý proces s názvem partenogeneze nebo také samobřezost, a tu druhou známe z bible a říká se jí neposkvrněné početí.

Osobně se přikláním k tomu božímu zásahu a neposkvrněnému početí, už jen proto, že symbolem křesťasntví je, jak všichni víme, ryba. Nakonec, nedivil bych se, kdyby to Bůh napodruhé už s lidmi zkoušet nechtěl a tak se radši věnoval méně rizikovým druhům života na zemi.

A to je pro dnešek všechno.