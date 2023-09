GLOSA | Události Petra Nutila: Tryzna za Agátu, Jaromíra Soukupa a budoucnost naší země

A nás tu dnes spojuje smutek nad koncem společného života páru, který se zdál být nerozdělitelný. O jehož štěstí svědčily nesčetné instagramové příspěvky, který radostně cvrlikal ze stránek bulváru. Ale bohužel, skutečně je to tak. Agáta Hanychová se rozešla s Jaromírem Soukupem. Opuštěný televizní magnát, shodou okolností potýkající se s finančními problémy, se tak zařadil do zlaté lože společnosti tatínků dětí Agáty Hanychové, po bok předchozích hvězdných otců Mirka Dopity a Jakuba Prachaře.

Bohužel s tím skončily i veškeré naděje na pokračování pořadu Agáta Jaromíra Soukupa, vysílaný na TV Barrandov, dle anotace hvězdné show, určené ke sledování radostí a strastí Agáty a Jaromíra, pořadu, který to dotáhl na hvězdných deset procent na ČSFD, čímž se zařadil do zlatého fondu českého televizního odpadu, proti nimž je i sledování norských reality shows o pletení svetrů či tvrdnutí chleba smysluplnější zábavou.

Jedno se však tomu pořadu musí nechat. Porazil ve statistikách nový mohutně reklamou podporovaný seriál TV Prima Eliška a Damián, který je i přes angažmá Emmy Smetany v zásadě lobotomií prováděnou bez narkózy. Lopatou. Tupou a rezavou. Tento skvost ochotnického formátu, jenž se hrdě může rovnat tureckým telenovelám, navždy vejde do análů toho nejhoršího, co kdy v televizní historii vzniklo, totiž dosáhl jen sedmi procent. A to je co říct.

Tak pojďme k dalším zprávám.

Ruský generálplukovník Andrej Mordvičev v rozhovoru s předním kremelským propagandistou Vladimirem Solovjovem uvedl, že Ukrajina je pouze mezistupeň ruské snahy pohltit východní Evropu. Podle něj navíc bude válka trvat ještě dlouhou dobu, takže není nutné si jakkoli stanovovat, kdy k útoku na další země východní Evropy dojde. To si tu jen ukládám pro všechny pitomce, kteří chtějí přestat podporovat Ukrajinu v její obraně a radostně povrkávají o míru, jako by se domnívali, že by tenhle jejich postoj vedl k lepším výsledkům, než politika appeasementu ve třicátých letech minulého století. I tehdy mnozí naivové věřili, že uspokojením potřeb a požadavků nacistického Německa odvrátí druhou světovou válku a zachovají mír. Jak to dopadlo, ví snad i poslední chcimír. A vůbec, pojďme si to říct úplně natvrdo. Kdo dnes u nás sympatizuje s Ruskem, je prostě vlastizrádce.

Sněmovna ve 2. čtení schválila konsolidační balíček, a to po nekonečných obstrukcích, jaké se zjevně již staly folklorem tohoto volebního období, a proto o něm nemá smysl dál ztrácet slovo. Tak jen konstatujme, že bez schválení tohoto balíčku by deficit rozpočtu atakoval hranici 400 miliard a nás všechny by to stálo o 5 miliard na úrocích navrch. Hele, tahle vláda není ideální. Ale aspoň se snaží chovat trochu odpovědně k budoucnosti nás všech, což je docela fajn změna oproti Babišovým vládám předtím. A jestli se u dalších voleb ukáže, že to Češi nechápou, pak si zjevně coby stát nic jiného než bankrot nezasloužíme.

Napovědět scénář let příštích může kromě už tradičního hejkání Andrejových surikat i účast na demonstraci proti vládě, kterou už brzo bude pořádat ein Volk, ein Rajchl, novodobý český wannabe spasitel a politický podnikatel, který mimo jiné říká ne podpoře Ukrajiny, ne Bruselu a tak podobně, čímž zcela naplňuje definici z odstavce výše.

A abychom nebyli tak depresivní, tak jedna dobrá zpráva nakonec.

Shopaholic Adel se zasnoubila. Gratulujeme a přejeme hezké manželství, mnoho lásky, zdraví a povedených videí na TikToku. A zároveň za redakci konstatujeme, že to je zpráva plná naděje pro všechny, kdo ještě nenašli svou drahou polovičku. A to i pro ty šťastnější z vás, jimž doposud existence Adel unikala.