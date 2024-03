GLOSA | Události Petra Nutila: Užitečný idiot Fico a Manželství (už zase) jen pro někoho

Bezesporu nejvíc medializovanou událostí týdne se stalo projednávání návrhu na zavedení tzv. „Manželství pro všechny,“ čili zrovnoprávnění svazků stejnopohlavních párů. Třeba aby se mohli vzít, adoptovat děti, prostě jako kdokoli jiný. A dopadlo to jako obvykle. Ten troufalý nápad, totiž aby všichni naši občané měli stejná práva, byl ve víru plamenných projevů a strašení božím hněvem, rozpadem společnosti smeten ze stolu, protože kam by naše země došla, kdybychom dovolili tohle všem! Je to trochu překvapující, ale jen trochu.

Řada poslanců se mentálně stále nachází někde v padesátých letech minulého století a ještě větší část někde v mnohem, ale mnohem starších dobách. Lidovci šermovali hlavně tím, že tihle fujlidé přece nemůžou adoptovat děti a mít je rádi, protože proto a hlavně že by se tomu nemělo říkat manželství, protože prostě proto. Lunatici z SPD drželi jako vždy prst na tepu doby a mimo jiné se oháněli víc než sedmdesát let starými vědeckými studiemi, které homosexualitu v pohodě tehdy zařazovaly mezi psychiatrické poruchy a deviace.

No tak hele, nemusíme chodit úplně tak daleko od doby vzniku téhle citované studie, abychom se z úplně jiných studií od jiných vědců dozvěděli něco o tom, že slovanská rasa, stejně jako každá jiná kromě té nordické jsou prostě méněcenné a nejlepší by bylo je prostě vyhladit. Například. To bylo tou dobou, kdy se ještě třeba v Americe praktikovala rasová segregace a jen kvůli barvě byly rozdělené prostory pro bělochy a černochy v restauracích, obchodech nebo veřejné dopravě. To jen tak na okraj mentálního světa poslanců SPD, kteří se zasekli v pravěku.

Ale to je jedno. Budu doufat, že se to povede příště a my přestaneme krátit lidi na jejich právech jen proto, že mají rádi někoho jiného, než koho bychom jim my schválili.

Tak pojďme dál.

Poslanec Patrik Nacher se po deseti letech politických angažmá a roli poctivé podržtašky Andreje Babiše rozhodl, že se přece jen stane členem ANO. Gratulujeme a přejeme mnoho příjemných chvil naplněných olizováním kotníků pana majitele.

Zatímco se améba slovenské politiky Fico, jedna z těch smutných postav, kterou historie vystaví na pranýř, polije medem a posype peřím pro výstrahu a jako varování před bezbřehým oportinusmem a nekonečnou vůli po moci za jakoukoli cenu, nakrucuje před svým dezinformacemi vymletým elektorátem, Rusko zahájilo ofenzivu na Ukrajině. Pardon, oprava. Ten odporný ruský fašistický režim vedený válečným zločincem Putinem se znovu pokouší ukrást si další kus Ukrajiny

. A slovenský premiér Fico, který tak rád tvrdí, že ve skutečnosti jde o konflikt mezi Ruskem a USA a Slovensko s ním nemá (kromě hranic, válečných uprchlíků atd.) nic společného, hraje ochotně roli užitečného idiota a papouška ruské propagandy, protože se mu to zrovna hodí do krámu. Je vlastně docela smutné, že podobný typ politiků v poslední době napříč světem sbírá největší díl podpory. Prázdní, arogantní a naprosto neukotvení feťáci moci. Lze jen doufat, že jejich koncentrace nepřesáhne kritickou mez, protože s podobnými figurami lze zahrát jen partii všezničujícího konfliktu, bezpráví a likvidace mezinárodního řádu.

No a když jsme u toho Ruska. V Moskvě proběhl pohřeb Putinovým režimem zavražděného Alexeje Navalného. Tisíce Rusů při něm v policejním obležení tisíců policistů skandovaly hesla „Putin je vrah“ a „Ne válce“. Šlo jeden z největších projevů ruského odporu proti Putinovi a konfliktu na Ukrajině, což ve mně vzbuzuje pocit, že Rusko, bez ohledu na to jak se aktuálně chová, není zcela ztraceno.

Natáčí se Survivor. Což je zajímavé jen proto, že v něm jsou tentokrát Mikýř a Ornella. Ale stejně se na to koukat nebudu a vy byste v rámci zachování svého duševního zdraví taky neměli. To se radši podívejte na MMA zápas trpaslic v bahně. Bude to kratší a o dost zajímavější.

Jinak se u nás v kotlině mlékem a strdím nic neděje. Teda pokud za to „něco“ nepovažujete zprávy o tom, že Michal David zhubnul 15 kilo, nebo že se Eva Krainová už zase ukázala v plavkách.