KOMENTÁŘ | Chudoba i hazard jako problémy současného Česka. Jak to může jít ruku v ruce?

Otázka tedy je, proč pak chodí zoufalí lidé vyřvávat na Václavské náměstí a požadovat konec vlády, která prý nijak nepomáhá chudým lidem v Česku, když jsou pak ochotni vyhazovat oknem miliardy korun za vidinu sladké výhry ve sportovních sázkách?

Když se člověk dívá na web Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky a dozvídá se o tom, jak a kdy má člověk nárok na nějaký ten příspěvek od státu, třeba právě kvůli drahým energiím, může i průměrně vzdělaný člověk z Česka rychle zjistit, že pokud se ho dotklo nějak to zdražení, rozhodně nemusí spadnout na dluhové nebo půjčkové dno. Jasně, že namítnete, že než si projde anabázi schválení žádosti u úředníků či na webu, může ho to otrávit, a že tu existuje jistě řada případů, kdy zdražení všeho opravdu dopadlo dosti tvrdě na financování domácností. Ale… Proto teď nebudu hodnotit, že i podle na toto téma specializovaných neziskovek má i přes jasný nárok řada domácností stále nevyplněné žádosti o všelijakou podporu státu, třeba v podobě příspěvku na bydlení, ani to, že někteří z nás zkrátka nejsou schopni si o takovou věc říct těm správným úředníkům.

Ale abych byl k milým Čechům spravedlivý. Sportovní sázky nebo sázení vůbec není jen problémem Česka. Podle European Gaming & Betting Association se zejména online sázení na sporty stalo nejoblíbenějším evropským produktem online hazardních her. Točí se v tom pěkné miliardy eur a nejvíc prý podle statistik zmíněné asociace táhne sázení na koňské dostihy. Třeba jen za rok 2021 se příjmy z těchto sázek pohybovaly okolo pěti miliard eur. I další údaj vypovídá o tom, že výher chtivých lidí ve světě neubývá. Naopak. Odvětví sportovního sázení je tak nyní pravděpodobně nejvýznamnější oblastí v sektoru hazardních her, kde sázkami „sportuje“ asi 26 % světové populace. Experti říkají, že vzestup tohoto odvětví se každým rokem zvyšuje, a to kvůli jeho neustále se rozvíjející povaze, přičemž šance vydělat peníze sportovním sázením se stávají relativně snadnými. No, nekupte to.

Ti, co dobře znají celý kolotoč tohoto byznysu vám jistě hned řeknou, že k dispozici na dobrou trefu a snadnou výhru máte nejen online přenosy, statistiky, doporučení, možnost platit třeba kryptoměnami, ale i opravdu viditelnou digitalizaci snad všeho, co jde zdigitalizovat. Což, upřímně si řekněme, třeba na začátku tohoto textu zmiňované dávce - příspěvku na bydlení - v mnoha ohledech za zmiňovaným přehledem zaostává. Buď v jednoduchosti vysvětlení, nebo jednoduchosti obsluhy, nebo tak nějak vůbec. Není proto divu, že lidé možná raději než po hledaní nějaké té druhé práce či výdělku, v případě, že se jim nedostává peněz na úhradu energií, potravin nebo školního výletu pro děti, raději sáhnou z tepla obýváku po jednoduché možnosti vsadit si na sportovní utkání.

Možná vás to tedy taky napadne, že v řadách analytiků, úředníků či pracovníků státu bude jistě nějaký ten odborník, co dokáže podobné trendy vyhodnotit a doporučit podle toho nějaké ty změny. Bojím se ale, že to bude podobné, jako s těmi (ne)odhrabanými silnicemi v zimě. Třicet let sledujeme každý rok v médiích doslova vyčerpávající a marný boj lidí od technických správ silnic, jak svádějí vyčerpávající bitvu se sněhovými kalamitami. A když se to nedaří, zbytečně to odnášejí hněvem nás řidičů. A to přes sdělování v reportážích o počtech vozů v terénu a kilogramech vysypané soli, která právě nyní stojí neporovnatelně víc než kdy jindy. Asi by to chtělo nějaký jiný přístup, nebo líp plánovat, třeba poslat před sněžením nějaký to auto na silnici, namítne jistě nejeden z vás, laskavých čtenářů. Jen ale doufám, že lidé v řídících managementech těchto firem si ze všeho nepůjdou místo vážné analýzy a třeba změny plánování práce, raději ze všeho vsadit místo nákupu soli peníze na to, kdo vyhraje ve fotbale to mistrovství světa.