KOMENTÁŘ | Spotřeba energií ukazuje, jak jsou Češi schopni odolávat dezinformacím

A ukazuje se, že to jde. Navíc k rychle klesajícím cenám pomáhá i na zimu mírné počasí, které vyšší spotřebě plynu a elektřiny naštěstí nenahrává. Jenže, co čert nechce, právě úspory a klesající ceny, jsou stále víc ostrým střelivem pro dezinfo scénu, které, aspoň se zdá, věří pořád velké množství Čechů.

Možná, že si řeknete, že tvrdit, jak z takového informačního zásahu těží a těší extremistickou a populistickou politickou scénu, je nošením dříví do lesa. Jenže, je a není. Je totiž na zváženou, proč obliba „těžby“ politických bodů právě zmíněných hnutí, které, slovy nejen filmového klasika, čo sá dá robiť, terazky oni sedia aj v Parlamentě, ze strachu z nedostatku energií jsou spíše než relevantními argumenty odmítány spíše jako omezování svobody projevu. Ach jo, řeknete si, že?

O tom, že ale opravdu nejde o žádnou banalitu, jak už uvedla řada českých médií, svědčí i nedávný průzkum agentury STEM, který ukazuje, že Češi mají spíše než o nedostatek energií strach ze změn, které s sebou může přinášet například zelená transformace (tzv. Green Deal). A od toho není daleko k tomu, aby lidé místo realitě věřili virtuálním fake news. Komentáře k tomu dodávají, že i kvůli tomu se s tématem dobře naučila pracovat právě dezinformační scéna a populisté.



Pro důkaz netřeba chodit daleko. Nově vyjmenovaný lídr stínové vlády za hnutí Ano do nedávna tak nějak přes rok spolu s dalšími odborníky stínového Anokabinetu požadoval pod pláštíkem údajné asociálnosti stávající vlády zastropování cen. A to ideálně nejen u benzínu. A pak… to byste nevěřili, vlastním uším, když to těmito experty ve vyzdvihované a příkladné zemi, která nejen ceny benzínu zastropovala, tedy v Maďarsku, došlo tak daleko, že benzín nebyl téměř k dostání a s jeho zásobováním to ani dnes není pořád ono a inflace i kvůli tomu vystřeluje stále výš a výš, začali se vymlouvat a tvrdit, že to mysleli jinak. A o postoji k prohraným sázkám, které ve většině za vítězství šéfa hnutí Ano v prezidentské volbě, vsadili většinou ti nejméně majetní, snad ani netřeba mluvit. A pak se divme, že i kvůli takovým dezinfo scéna jásá. Z jejich pohledu jistě hurá!



Tak, aby bylo jasno: Data Amper Meteo, citovaná serverem Aktuálně.cz a která sledují měsíční a týdenní spotřebu elektřiny a plynu, ukazují fakta. Z porovnání dat vyplývá, že v říjnu loňského roku klesla spotřeba zemního plynu oproti průměru z posledních pěti let o více než 16 procent, v listopadu pak o téměř 20 procent. Za celý prosinec pak bylo spotřebováno meziročně o 15,9 procenta plynu méně. A v lednu, byla spotřeba plynu nižší o dalších 19,7 procenta.

A spotřeba elektřiny? I tam se ukazuje, že se dá šetřit. V září loňského roku totiž dle dat Amper Meteo klesla spotřeba oproti průměru z let 2017 až 2021 o necelých pět procent, v říjnu o více než sedm procent, meziročně o 6,2 procenta. V prosinci pak i přes nižší výkon solárních elektráren uspořili Češi meziročně 2,2 procenta elektřiny a v lednu pak byla spotřeba elektřiny meziročně nižší o 6,1 procenta.



A ještě aktuální vývoj cen klíčových komodit. Zemní plyn stojí na pražské komoditní burze Power Exchange Central Europe, která kotuje v aukcích elektrickou energii, a právě zmíněnou komoditu, stojí necelých 64 eur za 1 MWh. Je tedy jen o málo vyšší, než byla cena stejné komodity den po barbarském, agresivním napadení Ukrajiny Ruskem. U ceny elektrické energie je vývoj podobný. Její současná cena nepřekračuje 165 eur 1 MWh. Je ještě jeden důvod, proč konfrontovat dezinfo scénu s fakty, argumenty a realitou z dat. Už nějakou dobu se totiž v tuzemsku mluví o tom, že s cenami energií může, po vzoru ze zahraničí, zahýbat tzv. komunitní výroba elektřiny a její sdílení.



Poradenská a konzultační společnost Cira Advisory, která se zaměřující na oblast cirkulární ekonomiky napříč všemi ekonomickými segmenty od zemědělství či odpadového hospodářství až po inovativní cesty zahrnující výhody digitálních technologií upozornila na serveru Kurzy.cz právě na to, že právě výše popsané téma je jedním z hodně frekventovaných námětů dezinfo scény. A ta používá téma cirkulární ekonomiky, která hraje klíčovou roli v rámci zelené transformace a dekarbonizace průmyslu v EU, jako typickou dezinformaci. Třeba tvrzením, že cirkulární principy jsou o utahování opasků bez reálného ekonomického přínosu, které navíc povedou ke snižování kvality výrobků. Další mylnou informací je, že cirkulární ekonomika ohrožuje mezinárodní obchod, vede k nové podobě socialismu nebo může evropské hospodářství dovézt do další energetické krize.



Takže až budete zvedat obočí nad tím, kolik lidé i přes srdceryvné a zaručené příběhy o tom, jak někteří z nás téměř kvůli zimě nežijí, dokáží ušetřit na energiích, vězte, že i cenový vývoj má svá pravidla a platí ekonomická pravidla. Třeba to o tom, že nic netrvá věčně, tedy ani krize. A že příčinou současných vysokých cen energií na účtech pro domácnosti a firmy je mimo jiné i to, že dodavatelé ony komodity pro letošní rok nakupovali ještě za loňské vysoké ceny, a že tudíž jejich případné snižování může a bude probíhat až s určitým odstupem na základě dlouhodobějšího vývoje na velkoobchodním trhu. Asi je jednodušší nejen kvůli strachu věřit fake news o tom, že ceny by byly jiné kdyby… Ale žádná kdyby nejsou realita. A ta z dezinfo scény už vůbec ne.