KOMENTÁŘ | Zbytečná vystoupení opozice stojí Čechy miliony. Kdy už poznáme laciný šunt?

Jak by asi řekl Václav Klaus, kdyby byl ještě příčetným pravičákem, bylo to zcela prázdné a falešné, myslím především vystoupení opozičních ANOistů a SPD. Víc než cokoli jiného, mi tenhle pokus připomínal jakési podivné rétorické cvičení bez obsahu, bez skutečných důvodů a motivací.

Měl jsem dokonce pocit dejà vu, protože se mi při tomhle pohledu vybavily Paroubkovy pokusy shodit vládu kvůli z prstu vycucaným důvodům, to za prvé, a za druhé, z neuhasitelné touhy po moci. Na pátý pokus, v roce 2009, se mu to i dokonce povedlo, vzpomínáte?

Tak zhruba jako jeden z jeho neúspěšných pokusů to vypadalo i nyní. Hodiny a hodiny žvanění. Prázdných slov. Plků. Plácání pátého přes deváté. A tak dále.

Důvody nezazněly. Protože stejně jako u Paroubka, nejsou ani teď.

Jeden ruský režisér prý řekl, že nejsou velké a malé role, nýbrž jen velcí a malí herci. V tomhle ohledu jsme viděli vystoupení nejen malých, zmatených, ale hlavně herců, kteří jsou zcela mimo hru i scénář.

Věřte tomu nebo ne, ale tohle divadlo není dobrá zpráva pro naši zemi.

Nejenom že to nás všechny stálo 6 milionů, ostatně jako každý den provozu sněmovny, akorát tentokrát zcela zbytečně, ale hlavně se tím minimálně všem lidem dalo mohutně najevo, že ti nahoře jsou mnohem svárlivější, mnohem malichernější a iracionálnější, než si kdy mysleli.

Docela bych si přál, aby občané naší země k volbám přistupovali aspoň se stejnou vážností, jako třeba k pořízení auta (to je trochu parafráze na Čapka). Bylo by fajn, abychom žili v zemi, kde lidi dokážou poznat laciný šunt, zabalený do blyštivého pozlátka od poctivé práce, vyrobeného s péčí a kvalitně, i když ne tak možná na první pohled nablýskaného.

Chci fakt tak moc?