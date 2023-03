Fanoušci narušili zápas Baníku a pražské Sparty, policie některé z nich zatkla

Zažil to nejspíš každý fotbalista, trenér i klub. Když se ve fotbale nedaří, zloba fanoušků se na ně rájem přelije. Někdy však do takové míry, které jsou až za hranicí chápání. V posledních dnech o tom mohou podat svědectví třeba kouč londýnské Chelsea Graham Potter či samotný italský klub Sampdorie Janov. Zatímco prvně jmenovanému manažerovi míří od fanoušků výhrůžné dopisy, které se nemístně trefují i do jeho rodiny, vedení Sampdorie Janov obdrželo zásilku s prasečí hlavou a dovětkem, že příště v takové zásilce budou hlavy členů klubového vedení.