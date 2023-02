Mladík mačetou zavraždil učitele v pražské Michli, soud ho poslal na 12 let do vězení

Mladík se k činu přiznal, v prosinci u soudu vypověděl, že ho pedagog ponížil při zkoušení a šikanoval ho. Dnešní verdikt není pravomocný.

Řehák byl obžalován z vraždy s rozmyslem, za kterou hrozí trest od 12 do 20 let. Státní zástupkyně Jana Murínová ale navrhla, aby byl odsouzen podle přísnější kvalifikace, protože šlo podle ní o vraždu spáchanou surovým způsobem. Za tu mohou soudy uložit trest od 15 do 20 let, případně i výjimečný trest.

Soud vyhověl návrhu na zpřísnění právní kvalifikace, uložil však trest po zákonnou sazbou. "Je prokázáno, že obžalovaný se činu dopustil za snížené příčetnosti," vysvětlil předseda trestního senátu Tome Frankič. Podle znalců měl Řehák v době činu podstatně snížené ovládací schopnosti, rozpoznávací schopnosti u něj zůstaly zachovány.