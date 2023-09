Muž, který v Brně pobodal školačku, zůstane ve vazbě

K útoku došlo ve středu kolem půl třetí odpoledne na Táborské ulici. Dívka byla napadena nožem, po útoku byla převezena do dětské nemocnice. "Útočníka na místě do příjezdu strážníků zadržel náhodný kolemjdoucí. Po příjezdu hlídky městské policie musel být agresor za použití donucovacích prostředků zpacifikován," popsal policejní mluvčí Petr Vala.

Podle informací serveru iDnes.cz vypověděli svědci události, že muž byl pod vlivem drog a školačku z druhého stupně základní školy honil. Web napsal, že napadené dívce bylo čtrnáct let.

Doporučené články Vranskou zřejmě zavraždili rotmistr Pěkný a milenka, oběť podřízli zaživa

Případ vyšetřují jihomoravští krajští kriminalisté z prvního oddělení. Pachatel byl po zadržení převezen do policejní cely. Státní zástupkyně Iveta Eichlerová dnes novináře informovala, že soud rozhodl o jeho vazebním stíhání.

Podle soudu by mohl utéct, protože je ohrožen mimořádně vysokým trestem, žije na ulici bez trvalého bydliště a v Brně nemá příbuzné ani práci. Nemá tedy důvod v městě zůstávat.

Policisté sedmatřicetiletého muže obvinili z pokusu o vraždu dítěte mladšího 15 let, za to mu hrozí trest odnětí svobody až na 20 let, případně výjimečný trest.