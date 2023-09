Vranskou zřejmě zavraždili rotmistr Pěkný a milenka, oběť podřízli zaživa

Vranská se podle nejnovějších závěrů nestala obětí sexuálního devianta. "Jsme na 80 procent přesvědčeni o tom, že na vraždě se přímo a významnou měrou podílel rotmistr Josef Pěkný a přímou účastnicí, ne-li spolupachatelkou, byla Antonie Koklesová," uvedl Galaš. Dvojice podle něj jednala pod tíhou situace a v afektu, možná také pod vlivem alkoholu.

Ředitel policejního muzea zdůraznil, že nejde o konstatování se stoprocentní jistotou. "Jsme si jistí na osmdesát procent," podotkl s tím, že zapeklitý případ už není třeba vnímat jako tzv. pomník. "Můžeme ho považovat za objasněný," poznamenal.

Galaš popsal, že oběť byla zaživa podřezána se zakloněnou hlavou. Řez byl veden od ucha k uchu. Následovaly ještě sečné rány do hlavy a bodné rány do hrudníku. Až poté byla Vranská rozčtvrcena. "Je tam několik pochybení, která kdyby se nestala, tak by nejspíš byl případ vyřešen rychleji," okomentoval práci tehdejších kriminalistů.

Případ byl dosud pokládán za nejznámější neobjasněnou vraždu v dějinách československé kriminalistiky. K vraždě došlo v noci z 31. srpna na 1. září 1933. Rozčtvrcené tělo Vranské bylo v kufrech naloženo na pražském Hlavním a Masarykově nádraží do vlaků mířících do Bratislavy a na Podkarpatskou Rus.

K identifikaci oběti došlo až 6. září, kdy se přihlásily sestry oběti. Kriminalisté během vyšetřování narazili na Pěkného i Koklesovou, k úspěšnému uzavření případu ale nedošlo.