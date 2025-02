Drtivý propad SPD, rekordní úspěch AfD. Jaký výsledek mohou přinést volby v Německu?

Volební místnosti se uzavřou v 18:00 místního času a krátce poté budou zveřejněny první odhady na základě exit pollů. Postupně budou přicházet i přesnější projekce, přičemž do půlnoci by už mělo být jasné, kdo bude novým kancléřem a jaké bude složení parlamentu.

Současné průzkumy ukazují, že největší šance na vítězství má křesťanskodemokratická unie CDU, která si podle posledních dat udržuje zhruba 30% podporu. To by znamenalo návrat konzervativců do čela Německa po tříleté pauze, během níž se vlády ujala Scholzova SPD.

Sociální demokraté však podle všeho utrpí drtivou porážku, protože jejich podpora se propadla až na pouhých 16 %, což by byl jejich nejhorší volební výsledek v poválečné historii. Oproti tomu krajně pravicová Alternativa pro Německo (AfD) získává rekordní podporu a průzkumy jí přisuzují kolem 20 % hlasů.

To znamená, že by se mohla stát druhou nejsilnější politickou silou v zemi, což vyvolává obavy mezi ostatními stranami i v zahraničí. AfD je dlouhodobě vnímána jako problematický politický subjekt kvůli svým kontroverzním postojům k migraci, Evropské unii a dalším tématům.

Třetí nejsilnější stranou by se mohli stát Zelení, kterým průzkumy přisuzují přibližně 13 % hlasů. Jejich výsledek však bude výrazně slabší než ve volbách v roce 2021, kdy zaznamenali výrazný nárůst popularity. Důležitou roli sehrají také menší strany, jako je liberální FDP nebo nově vzniklá strana Sahry Wagenknechtové, které mohou ovlivnit možnosti sestavení budoucí koalice.

Volby jsou považovány za přelomové nejen kvůli pravděpodobné změně vlády, ale i kvůli stále rostoucí podpoře krajní pravice, což vyvolává otázky o dalším směřování Německa. Pokud CDU skutečně vyhraje, Friedrich Merz se pravděpodobně stane novým německým kancléřem a bude muset sestavit funkční vládní koalici.

Možné scénáře zahrnují pokračování velké koalice s oslabenou SPD nebo hledání jiného koaličního partnera, což by mohlo být složité vzhledem k rozdílným postojům jednotlivých stran.