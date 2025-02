Merz naráží na první povolební problémy. SPD se do koalice s CDU příliš nechce

Merz, který po volbách slaví výrazný nárůst podpory své strany, zdůraznil, že konzervativci získali "jasný mandát" k vytvoření vlády. Připomněl, že CDU/CSU má nyní o 11 poslanců více než v předchozím volebním období a celkově se jí podařilo oslovit o tři miliony voličů více než v roce 2021. To podle něj umožňuje sestavení koalice pouze se sociálními demokraty. „To je to, co chceme,“ prohlásil Merz s tím, že jednání budou klíčová pro stabilitu země.

Spolupředseda SPD Lars Klingbeil ovšem prohlásil, že zatím není rozhodnuto, zda se sociální demokraté připojí k vládní koalici. Uvedl, že rozhodnutí padne až v průběhu příštích týdnů a měsíců, přičemž iniciativu musí vyvinout Merz. SPD se totiž ocitla v obtížné situaci – utrpěla drtivou porážku, když její podpora klesla na historicky nízkých 16,4 %.

Klingbeil přiznal, že výsledek voleb je pro stranu "hořkou pilulkou" a že zejména východní Německo se stalo baštou krajně pravicové AfD. Druhá spolupředsedkyně SPD Saskia Esken během tiskové konference ocenila dosavadního kancléře Olafa Scholze za jeho práci a zároveň varovala před nebezpečím vzestupu AfD, která podle ní těží "z rozdělení a vylučování".

Merz se také vyjádřil k novému volebnímu zákonu, který podle něj způsobil, že někteří kandidáti, ačkoliv vyhráli ve svých volebních obvodech, nemohou vstoupit do parlamentu kvůli výsledkům druhého hlasování. Uvedl, že tato situace postihla 23 osob, včetně pěti žen, které přišly o svá poslanecká křesla navzdory vítězství ve svých regionech.

"Současné nastavení je problematické a škodlivé pro německou demokracii," prohlásil Merz a dodal, že o možné změně zákona hodlá jednat s ústavním soudem.

SPD se ocitá v obtížné pozici. Strana sice nechce být v opozici proti vládě, ve které by CDU mohla přitvrdit v otázkách migrace a sociální politiky, ale zároveň si uvědomuje, že případný vstup do koalice by mohl vyvolat odpor jejích levicových voličů. SPD navíc zůstává rozpolcená v názoru na spolupráci s Merzem, který se netají snahou o přísnější azylovou politiku a výraznější orientaci Německa na evropskou autonomii vůči USA.

Zatímco konzervativci jsou stále v euforii po volebním úspěchu, jak Merz uvedl, „po včerejším večírku a tanci panuje stále dobrá nálada,“ SPD se ocitá ve fázi hluboké reflexe. Klingbeil se nechal slyšet, že historie bude na Scholze nahlížet pozitivně, ale nyní je před stranou „velmi obtížné období“.

Pokud by sociální demokraté odmítli vstoupit do vlády, Merz by musel hledat dalšího koaličního partnera, například mezi Zelenými. Proces sestavení nové vlády se tak může protáhnout na týdny či měsíce, což v době geopolitické nejistoty není pro Německo ideální scénář.