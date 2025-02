Friedrich Merz zvítězil v německých volbách. Co to znamená pro Evropu?

Merzovo vítězství znamená nejen návrat Křesťanskodemokratické unie (CDU) do čela Německa, ale i možnou zásadní změnu směřování země. Jeho politika se může lišit i od éry Angely Merkelové, která CDU vedla 16 let do roku 2021. Nový kancléř by mohl výrazně ovlivnit nejen německou domácí politiku, ale i budoucnost Evropské unie.

Jedním z klíčových bodů Merzovy kampaně byla otázka evropské obrany a role NATO. Krátce před volbami varoval, že Evropa se musí připravit na možnost, že Spojené státy nebudou nadále bezpodmínečně garantovat bezpečnost kontinentu. Naznačil, že Německo by mohlo jednat s Velkou Británií a Francií o sdílené jaderné ochraně.

Merz rovněž přislíbil navýšení výdajů na obranu a zrušení blokace dodávek raket Taurus Ukrajině. Zároveň bude muset najít způsob, jak financovat modernizaci Bundeswehru poté, co vyčerpání stávajícího rozpočtu ve výši 100 miliard eur v roce 2027 vyvolává otázky ohledně budoucích zdrojů financování.

V oblasti energetiky se Merz postaví k jaderné energii otevřeněji než Scholzova vláda, což by mohlo podpořit snahy některých evropských států o větší uznání jaderné energetiky jako nízkoemisního zdroje. Zároveň by mohl zmírnit přísné německé regulace týkající se přechodu na obnovitelné zdroje, což by mělo dopad i na evropskou klimatickou politiku.

Merz se zaměří na oživení německého průmyslu a posílení hospodářských vztahů s klíčovými partnery v EU i mimo ni. Očekává se, že se bude snažit o obnovení německo-francouzské spolupráce s cílem posílit obchodní dohody, například s jihoamerickými zeměmi Mercosuru.

Nový kancléř pravděpodobně přijme tvrdší postoj vůči Číně, přičemž německým firmám naznačil, že nemohou počítat s jeho podporou, pokud se dostanou do problémů kvůli závislosti na čínském trhu. Tento přístup by mohl ovlivnit i širší obchodní strategii EU.

Merz v minulosti usiloval o zpřísnění migrační politiky a na rozdíl od Merkelové se staví skepticky k přijímání uprchlíků. Jeho strana CDU slíbila zrušení nedávno přijatých reforem v oblasti legalizace konopí, což signalizuje návrat k přísnější protidrogové politice.

Merz zastává přísnou fiskální disciplínu a je odpůrcem změkčování dluhové brzdy, která omezuje deficit státního rozpočtu. To znamená, že pod jeho vedením se Německo pravděpodobně postaví proti dalšímu společnému zadlužování EU, což by mohlo komplikovat plány na zvýšení obranných výdajů prostřednictvím evropských fondů.

Merzovo vítězství znamená návrat německé vlády k tradičně konzervativním hodnotám a potenciální změnu v evropské politice. Jeho tvrdší postoj vůči Číně a Rusku by mohl ovlivnit společné zahraničněpolitické směřování EU, zatímco jeho zaměření na hospodářský růst by mohlo vést k tlaku na zmírnění některých ekologických regulací.

V otázkách obrany bude klíčové, zda se Německo pod Merzovým vedením rozhodne více investovat do vojenských kapacit a jakým způsobem bude koordinovat bezpečnostní politiku s evropskými partnery. Podobně i jeho postoj k obchodním vztahům a průmyslové politice bude hrát roli při formování budoucnosti evropské ekonomiky.

Přestože Merzovo směřování bude záviset i na složení koalice, jeho vítězství signalizuje významnou změnu nejen pro Německo, ale i pro celou Evropskou unii.