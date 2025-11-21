Evropští lídři kvůli mírovému plánu volali Zelenskému. Jednejte o konci války, než bude pozdě, vzkazuje Moskva

Mluvčí německého kancléře Friedricha Merze potvrdil, že Merz, francouzský prezident Emmanuel Macron a britský premiér Keir Starmer hovořili dnes ráno s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Oficiální prohlášení, vydané v němčině, uvádí, že lídři potvrdili svou "neochvějnou a plnou podporu Ukrajině na cestě k trvalému a spravedlivému míru."
Lídři uvítali snahy USA o ukončení války na Ukrajině, včetně návrhů na potvrzení suverenity Ukrajiny a poskytnutí "robustních" bezpečnostních záruk, a slíbili, že budou o těchto otázkách "úzce koordinovat."
Nicméně zároveň zdůraznili, že budou "nadále sledovat cíl dlouhodobého zajištění životně důležitých evropských a ukrajinských zájmů." Zásadní je, že by stávající kontaktní linie měla sloužit "jako výchozí bod" pro jakoukoli diskusi o území.
Zcela klíčové je také to, že mírová dohoda, která se "týká evropských států, Evropské unie nebo NATO, vyžaduje schválení evropských partnerů nebo konsenzus mezi spojenci." Tato poznámka jasně naznačuje znepokojení nad aktuálním návrhem, protože zjevně nesplňuje podmínku zajištění evropských a ukrajinských zájmů.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj také zveřejnil svou reakci na hovor, v němž poděkoval lídrům za jejich "zásadovou podporu Ukrajině a celému našemu lidu." Ocenil "úsilí USA, prezidenta Trumpa a jeho týmu zaměřené na ukončení této války" a potvrdil, že pracují s americkým dokumentem.
Zdůraznil, že plán "musí zajistit skutečný a důstojný mír", a dodal, že se všichni čtyři lídři snaží zajistit, aby byly "zohledněny zásadní postoje Ukrajiny." Lídři "koordinovali další kroky a dohodli se, že naše týmy budou společně pracovat na odpovídajících úrovních."
Zatímco probíhají tato diplomatická jednání, Kreml varoval, že by Ukrajina měla "nyní" zahájit jednání o ukončení války, jinak riskuje ztrátu dalších území. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov uvedl, že "efektivní práce ruských ozbrojených sil by měla Zelenského přesvědčit, že je lepší vyjednávat a učinit tak nyní, než později."
Dodal, že "prostor pro svobodu rozhodování se pro něj zmenšuje s tím, jak jsou ztrácena území" během ofenzivních akcí ruské armády. Překvapivě zopakoval, že Moskva oficiálně plán USA neobdržela.
Polský premiér Donald Tusk se k situaci vyjádřil na sociální síti, kde zdůraznil, že "všechna jednání by měla být vedena za účasti Ukrajiny." Prohlásil: "Poláci budou rozhodovat o Polsku; nic o nás bez nás. V otázce míru by všechna jednání měla být vedena za účasti Ukrajiny."
