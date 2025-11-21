Evropští lídři kvůli mírovému plánu volali Zelenskému. Jednejte o konci války, než bude pozdě, vzkazuje Moskva

Libor Novák

21. listopadu 2025 14:10

Volodymyr Zelenskyj
Volodymyr Zelenskyj Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Mluvčí německého kancléře Friedricha Merze potvrdil, že Merz, francouzský prezident Emmanuel Macron a britský premiér Keir Starmer hovořili dnes ráno s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Oficiální prohlášení, vydané v němčině, uvádí, že lídři potvrdili svou "neochvějnou a plnou podporu Ukrajině na cestě k trvalému a spravedlivému míru."

Lídři uvítali snahy USA o ukončení války na Ukrajině, včetně návrhů na potvrzení suverenity Ukrajiny a poskytnutí "robustních" bezpečnostních záruk, a slíbili, že budou o těchto otázkách "úzce koordinovat."

Nicméně zároveň zdůraznili, že budou "nadále sledovat cíl dlouhodobého zajištění životně důležitých evropských a ukrajinských zájmů." Zásadní je, že by stávající kontaktní linie měla sloužit "jako výchozí bod" pro jakoukoli diskusi o území.

Zcela klíčové je také to, že mírová dohoda, která se "týká evropských států, Evropské unie nebo NATO, vyžaduje schválení evropských partnerů nebo konsenzus mezi spojenci." Tato poznámka jasně naznačuje znepokojení nad aktuálním návrhem, protože zjevně nesplňuje podmínku zajištění evropských a ukrajinských zájmů.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj také zveřejnil svou reakci na hovor, v němž poděkoval lídrům za jejich "zásadovou podporu Ukrajině a celému našemu lidu." Ocenil "úsilí USA, prezidenta Trumpa a jeho týmu zaměřené na ukončení této války" a potvrdil, že pracují s americkým dokumentem.

Zdůraznil, že plán "musí zajistit skutečný a důstojný mír", a dodal, že se všichni čtyři lídři snaží zajistit, aby byly "zohledněny zásadní postoje Ukrajiny." Lídři "koordinovali další kroky a dohodli se, že naše týmy budou společně pracovat na odpovídajících úrovních." 

Zatímco probíhají tato diplomatická jednání, Kreml varoval, že by Ukrajina měla "nyní" zahájit jednání o ukončení války, jinak riskuje ztrátu dalších území. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov uvedl, že "efektivní práce ruských ozbrojených sil by měla Zelenského přesvědčit, že je lepší vyjednávat a učinit tak nyní, než později."

Dodal, že "prostor pro svobodu rozhodování se pro něj zmenšuje s tím, jak jsou ztrácena území" během ofenzivních akcí ruské armády. Překvapivě zopakoval, že Moskva oficiálně plán USA neobdržela.

Polský premiér Donald Tusk se k situaci vyjádřil na sociální síti, kde zdůraznil, že "všechna jednání by měla být vedena za účasti Ukrajiny." Prohlásil: "Poláci budou rozhodovat o Polsku; nic o nás bez nás. V otázce míru by všechna jednání měla být vedena za účasti Ukrajiny."

Ztráta důstojnosti, partnera, nebo extrémní zima. Ukrajina je v nejtěžším okamžiku historie, řekl Zelenskyj národu

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pátek uvedl, že se jeho země nachází v "jednom z nejtěžších okamžiků" své historie. Důvodem je návrh na ukončení bojů, který vypracovaly Spojené státy a který vyvíjí tlak na Kyjev. Od Ukrajiny se v něm očekává, že postoupí část území, omezí velikost své armády a slíbí, že nevstoupí do NATO, a to výměnou za konec války.
I přes to, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyjádřil ochotu spolupracovat s administrativou prezidenta Trumpa na jeho "vizi" ukončení konfliktu, Rusko prohlašuje, že k němu dosud nedorazil žádný oficiální dokument s americkým mírovým plánem. Tento široce probíraný americký návrh zahrnuje body, které Kyjev v minulosti zásadně odmítal. Jde například o postoupení dosud kontrolovaných částí východní Doněcké oblasti, snížení početního stavu ukrajinské armády a závazek nevstoupit do NATO.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pátek uvedl, že se jeho země nachází v "jednom z nejtěžších okamžiků" své historie. Důvodem je návrh na ukončení bojů, který vypracovaly Spojené státy a který vyvíjí tlak na Kyjev. Od Ukrajiny se v něm očekává, že postoupí část území, omezí velikost své armády a slíbí, že nevstoupí do NATO, a to výměnou za konec války.

I přes to, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyjádřil ochotu spolupracovat s administrativou prezidenta Trumpa na jeho "vizi" ukončení konfliktu, Rusko prohlašuje, že k němu dosud nedorazil žádný oficiální dokument s americkým mírovým plánem. Tento široce probíraný americký návrh zahrnuje body, které Kyjev v minulosti zásadně odmítal. Jde například o postoupení dosud kontrolovaných částí východní Doněcké oblasti, snížení početního stavu ukrajinské armády a závazek nevstoupit do NATO.

Mluvčí německého kancléře Friedricha Merze potvrdil, že Merz, francouzský prezident Emmanuel Macron a britský premiér Keir Starmer hovořili dnes ráno s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Oficiální prohlášení, vydané v němčině, uvádí, že lídři potvrdili svou "neochvějnou a plnou podporu Ukrajině na cestě k trvalému a spravedlivému míru."

