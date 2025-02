Zelenskyj: Pokud to zaručí mír, rezignuji

„Pokud to zajistí mír pro Ukrajinu, pokud skutečně potřebujete, abych odstoupil, jsem připraven. Mohu to vyměnit za NATO,“ řekl Zelenskyj na tiskové konferenci.

Jeho slova přicházejí v době, kdy USA naznačují, že přijetí Ukrajiny do Severoatlantické aliance není v současné době reálné. Americký ministr obrany Pete Hegseth již dříve uvedl, že vstup Kyjeva do NATO je „nereálný“. Zelenskyj před několika týdny varoval, že pokud Ukrajina nebude přijata do aliance, bude muset výrazně rozšířit svou armádu.

Zelenského prohlášení přichází v době rostoucího napětí mezi Ukrajinou a Donaldem Trumpem. Současný prezident USA v posledních dnech obvinil Ukrajinu z rozpoutání války, ačkoliv následně uznal, že Rusko zemi skutečně napadlo. Přesto Trump vinu za pokračování konfliktu připsal svému předchůdci Joeu Bidenovi a Zelenskému, protože podle něj „neučinili dost“ pro zastavení bojů.

Když Zelenskyj označil Trumpovy výroky za „dezinformace“, Trump reagoval tím, že ukrajinského prezidenta nazval „diktátorem“. Tyto výroky vyvolaly napětí nejen mezi Kyjevem a Washingtonem, ale i mezi evropskými spojenci Ukrajiny, kteří se obávají budoucí americké podpory.

Zelenskyj však v neděli prohlásil, že k Trumpově administrativě přistupuje „pragmaticky“. „Na emoce tu není místo,“ uvedl. K Trumpovým výrokům o své osobě pak dodal: „Samozřejmě nemohu říct, že by to byly komplimenty, to rozhodně ne.“

Zatímco se řeší diplomatická roztržka, Ukrajina čelí největšímu vzdušnému útoku od začátku ruské invaze. V noci na neděli ruské síly vyslaly na Ukrajinu rekordních 267 dronů, což si vyžádalo nejméně jednu oběť.

„Každý den naši lidé vzdorují leteckému teroru,“ uvedl Zelenskyj. „Tento útok byl největší od chvíle, kdy začaly íránské drony zasahovat ukrajinská města a vesnice.“ Šéf ukrajinské vojenské rozvědky Kyrylo Budanov označil noční útok za „čistě zastrašovací teroristický akt“.

Ukrajina zároveň jedná s USA o dohodě týkající se vzácných surovin. Americká vláda se snaží získat přístup k ukrajinským zásobám kritických nerostných surovin, zatímco Kyjev požaduje bezpečnostní záruky a pokračování vojenské pomoci.

„Doufám, že to nebude mít vliv na další kroky Spojených států, že nepozastaví ani nezmrazí žádnou podporu, zejména vojenskou podporu pro Ukrajinu. To je pro nás klíčové,“ zdůraznil Zelenskyj.

Jeho náčelník štábu Andrij Jermak oznámil, že musel předčasně opustit fórum, kde Zelenskyj vystupoval, aby vedl „důležitá jednání“ s americkými partnery. V příspěvku na Telegramu uvedl, že spolu s první místopředsedkyní vlády Julií Svyrydenkovou jednal s americkým ministrem financí Scottem Bessentem a bezpečnostním poradcem Michaelem Volzem.

„Dosahujeme pokroku. Byla to konstruktivní konverzace. Spojené státy jsou naším partnerem a jsme vděční americkému lidu za podporu,“ napsal Jermak.

Na otázku, zda věří v možnost urovnání vztahů s Trumpem, Zelenskyj odpověděl, že pro něj je důležité udržet partnerství mezi oběma zeměmi.

„Proto je pro mě velmi důležitá podpora prezidenta, Senátu, Kongresu, vašich dvou stran, ale především podpora amerického lidu. Velmi na ni spoléhám a jsem vděčný, že ji stále máme,“ uvedl.

Zelenskyj dal jasně najevo, že Ukrajina si nemůže dovolit ztratit podporu svého největšího spojence, a zároveň zdůraznil, že jediným cílem Kyjeva je dosažení spravedlivého a trvalého míru.