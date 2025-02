Heil Trump. Další člověk blízký americkému prezidentovi hajloval, dokonce za přítomnosti Fica

Bannon během svého vystoupení na konferenci CPAC způsobil rozruch, když při podpoře Trumpovy neústavní kandidatury v roce 2028 použil gesto připomínající nechvalně proslulý nacistický pozdrav. Ve chvíli, kdy burcoval dav Trumpových příznivců, zdvihl pravici a zvolal: „Bojujte, bojujte, bojujte!“ Jeho gesto okamžitě vyvolalo vlnu kontroverzí a ostrých reakcí.

Lídr francouzské nacionalistické strany Národní shromáždění (RN) Jordan Bardella v reakci na kontroverzní gesto okamžitě zrušil svou účast na konferenci CPAC. Jeho rozhodnutí však neuniklo kritice Bannona, který jej posměšně označil za „malou holku a zbabělce“. „Jestli to zrušil kvůli tomu, co o projevu řekla mainstreamová média, tak ten projev neposlouchal. Pokud je to pravda, není hoden vést Francii. Je to chlapec, ne muž,“ vylíčil podle serveru Newsweek .

Bannon zdvihl pravici v gesto připomínající nacistický pozdrav jen několik týdnů poté, co se podobného kontroverzního gesta dopustil i nejbohatší muž světa Elon Musk během svého projevu po Trumpově inauguraci. „Steve Bannon na konci svého projevu na CPAC předvádí NAZI pozdrav. Zkuste mě někdo přesvědčit, že to neudělal,“ uvedl politický komentátor Brian Krassenstein.

Znepokojení vyjádřil i krajně pravicový expert Nick Fuentes. „Elon vyhrkl římský pozdrav. A pak ta druhá věc na CPAC. Bannon tam vystoupí a řekne: ‚Myslím, že Trump bude kandidovat v roce 28. Řekne: ‚Chceme Trumpa,‘ a pak vztyčí přímo římský pozdrav. Začíná to být trochu nepříjemné i pro mě. Dokonce si začínám připadat jako ten chlápek na obrázku, co nechtěl zdravit Hitlera,“ shrnul.

Konference CPAC se mimo jiné účastní i europoslanec Alexandr Vondra (ODS). „On se prostě zbláznil,“ směřoval k Bannonovi. „Dorazil polský ministr zahraničí Radoslaw Sikorski. Přivezl íránský dron, který sestřelili Ukrajinci. Zítra přijde prezident Duda na setkání s Trumpem. S Američany je nutné mluvit. Zvlášť teď. Poláci vědí proč. My doufám taky!“