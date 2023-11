Muž na Jesenicku patnáct let týral manželku, dokonce i před dětmi. Na soud čeká ve vazbě

Podle zjištění kriminalistů měl obviněný mezi lety 2008 až 2020 pod vlivem alkoholu napadat v místě bydliště o dva roky starší manželku, v jejíž přítomnosti slovně útočil i na její rodiče, kteří s nimi žili v jednom domě.

"Agresor měl matku své manželky napadnout dokonce i fyzicky. Násilné ataky se však nevyhnuly ani jeho manželce. Ta si od něj měla často vysloužit facky či rány pěstí do obličeje a do různých částí těla. V jednom případě mělo dojít i k incidentu, během kterého ji měl kopat do břicha, nohou a oblasti zad," uvedla policejní mluvčí Petra Vaňharová.

Po smrti rodičů ženy a přestěhování se páru na novou adresu došlo k eskalaci agrese. Muž měl téměř denně pod vlivem alkoholu častovat manželku nevybíravými výrazy, a to i před jejich dětmi. Konce nebralo ani fyzické násilí. "Manželku měl s různou četností a intenzitou napadat, a to tak, že ji měl bít po celém těle a škrtit ji," popsala mluvčí.

Poslední dva útoky se staly letos v létě, poškozená během nich byla vystavena slovnímu i fyzickému napadání. Manžel jí také pod různými pohrůžkami zakazoval chodit na procházky, stýkat se s přáteli a rodinnými příslušníky.

Žena se proto začátkem listopadu obrátila na policisty, kteří využili svého oprávnění a vykázali agresora ze společného obydlí. "Povinnosti plynoucí z institutu vykázání měl však porušit, manželku se měl v místě bydliště opakovaně pokoušet kontaktovat a opět ji měl slovně napadat," dodala Vaňharová.

Muž, který byl v minulosti opakovaně soudně trestán za násilnou a majetkovou trestnou činnost, je stíhán vazebně. V případě prokázání viny a odsouzení mu v krajním případě hrozí až osm let za mřížemi.