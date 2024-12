Muž v Praze si v metru vytipoval desetiletou holčičku. Chtěl ji znásilnit

Policisté se případem zabývali od začátku října, kdy dostali oznámení, že měl neznámý muž zatáhnout teprve desetiletou dívku do sklepa panelového domu na pražském Chodově, kde se ji pokusil znásilnit.

"Dívka začala křičet a tento křik zaslechli sousedé. Ti si před tím všimli, že podezřelý muž vběhl za dívkou do domu a odjel s ní výtahem. To bylo sousedům divné, proto poslouchali, co se bude dít. V okamžiku, kdy zaslechli dětský křik ze sklepa, jeden z nich vyběhl z bytu a běžel dívku zachránit," uvedl policejní mluvčí Jan Daněk s tím, že dívka se tak dostala do bezpečí. Pachateli se však zároveň podařilo utéct.

Policie okamžitě začala případ řešit pro podezření ze závažného trestného činu, zapojili se i kriminalisté z oddělení vražd. Podle Daňka bylo zjištěno, že podezřelý si dívku vytipoval už v metru, poté ji sledoval i v autobuse až do místa bydliště.

Během několika hodin se podařilo stanovit totožnost podezřelého. Osmatřicetiletý muž původem ze středních Čech byl zadržen na ubytovně v Praze 4. U výslechu nespolupracoval. Policie proti němu zahájila trestní stíhání pro trestný čin znásilnění ve stádiu pokusu. V případě odsouzení mu hrozí až 12 let, protože jde o čin spáchaný na dítěti.

Mluvčí navíc zmínil, že mohou existovat i další poškození. "Jelikož nemůžeme vyloučit, že toto byl ojedinělý útok, žádáme, aby se nám přihlásili lidé, kterým se stala obdobná událost, nebo o podobné věci například od někoho slyšeli," dodal Daněk.

Policie v souvislosti s případem připomíná dětem, že by neměly pouštět do domu někoho cizího či podezřelého a vstupovat s takovým člověkem do výtahu. Při cestách domů je třeba volit bezpečnou cestu, i když může být delší. V případě obav z nebezpečí radí strážci zákona volat policistům nebo rodičům a zůstat na místě s větší koncentrací osob.