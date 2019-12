Nebezpeční lupiči z Třebíčska dopadeni, při útěku ve stříbrném fordu stříleli

Při útěku stříleli, nikdo nebyl zraněn. Ve čtvrtek odpoledne po nich začali pátrat policisté z Vysočiny a Jihomoravského kraje. Dopadli je na Žďársku.

"Do garáže vnikli po odstranění visacího zámku petlice, která zajišťovala vstupní vrata. Zevnitř odcizili kompresor a různé nářadí," uvedla mluvčí. Jakmile je majitel přistihl, nasedli do připraveného auta a snažili se ujet. Majitel jel za nimi. Pachatelé při útěku stříleli z blíže nezjištěné zbraně. "Do jízdní dráhy vozidla, které je pronásledovalo, vhazovali různé předměty zřejmě pocházející z krádeže," řekla Čírtková. Zda střílel i majitel kradených věcí či zda byla použitá zbraň držena legálně, mluvčí nekomentovala.

Při hledání vozu se policie obrátila s žádostí o informace na veřejnost. Lidé se ale posádku neměli snažit zastavit. "Byli ozbrojeni, proto jsme vydali naléhavou výzvu s cílem co nejdřív vozidlo s podezřelými osobami zadržet," řekla už dřív Čírtková. Vůz bez registračních značek našla policie na Žďársku. V domě nedaleko odtud pak zadržela dva lidi.

"V objektu byla provedena důkladná domovní prohlídka. Kriminalistům se dalším šetřením podařilo zjistit, že se na trestné činnosti na Třebíčsku skutečně podíleli tři muži a všechny se podařilo zadržet," uvedla Čírtková. Okolnosti zadržení třetího člověka dnes neupřesnila.

Případ vyšetřují třebíčští kriminalisté.