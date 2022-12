Policisté zastřelili útočníka, který v centru Prahy pobodal dvě ženy

Na letošní prosinec připadají dvě výročí spojená s významným umělcem Josefem Ladou, a to 135 let od jeho narození a 65 let od úmrtí. Lada se zapsal do historie svými specifickými ilustracemi, ve kterých se mnohdy objevovaly zimní a vánoční náměty, přičemž se v nich odrážely i jeho vzpomínky z dětství. Jak malý Josef Lada trávil advent a Vánoce?