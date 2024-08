Policistům se nedaří dopadnou výtržníka, který koncem července urazil brýle soše Nicolase Wintona

Výtržník na konci července poškodil sochu Nicholase Wintona na 1. nástupišti hlavního nádraží v Praze. „Ihned po tomto zjištění zajistili policisté z místního oddělení Wilsonovo nádraží kamerové záznamy a po jejich vyhodnocení zjistili, že poškození má na svědomí skupinka mladých osob,“ uvedl policejní mluvčí Richard Hrdina.

„Kolem půl páté hodiny ranní na soše nacvičovali bojové údery a v jedné chvíli mladý muž strhl ze sochy brýle, které si pak zkoušel nasadit. Ihned poté z místa odešli neznámo kam,“ dodal.

Policisté sice po muži začali okamžitě pátrat, nepodařilo se jim ho ale najít ani na konci srpna. „Vyslechnout potřebují i všechny jeho kamarády, kteří se s ním v tu dobu nacházeli na místě, jelikož jsou svědky události,“ podotkl Hrdina.

„Neznámý muž s vytetovaným samopalem nad uchem a potetovanou zadní části hlavy, svým jednáním způsobil škodu za bezmála patnáct tisíc korun,“ vyčíslil mluvčí pražské policie s tím, že v případě dopadení a odsouzení za trestný čin poškození cizí věci mladíkovi hrozí až roční pobyt za mřížemi.

Policie dosud nezveřejnila žádnou fotku pachatele, čehož si někteří ihned povšimli. „Kdopak asi může mít vytetovaný samopal nad uchem, holou hlavu a nenávidí Židy,“ napsal na sociální síti X uživatel Marek Říčař.

Nicolas Winton (1909–2015) byl britský bankéř humanitární pracovník, který se proslavil tím, že v roce 1939 organizoval záchranu židovských dětí z okupovaného Československa těsně před vypuknutím druhé světové války. Během několika měsíců se mu podařilo zorganizovat odjezd 669 dětí, převážně židovských, do bezpečí ve Velké Británii.

Winton začal plánovat tuto akci poté, co v roce 1938 navštívil Prahu a na vlastní oči viděl situaci židovských rodin a dětí, které byly ohroženy okupací nacistického Německa. Během několika měsíců zorganizoval transporty vlakem z Prahy do Londýna. Děti byly umístěny do britských rodin, které se o ně staraly během války.

Wintonovo hrdinství zůstalo dlouho neznámé – teprve v roce 1988, kdy jeho manželka náhodou objevila dokumenty a seznamy zachráněných dětí, vyšel celý příběh najevo.

Socha Nicolase Wintona na pražském hlavním nádraží byla odhalena v roce 2009 jako pocta jeho humanitárnímu činu. Právě z tohoto nádraží odjížděly vlaky, které Winton zorganizoval, aby zachránil životy stovek dětí.

Socha představuje symbolickou připomínku jeho odvahy, laskavosti a jeho zásadního příspěvku k záchraně životů během temné kapitoly evropských dějin. Winton se tímto činem stal symbolem lidskosti a odvahy tváří v tvář válečným hrůzám.