Sobotní vražedný útok v osadě na Přerovsku nepřežil pár seniorů a patnáctiletý vnuk

Kriminalisté z vraždy podezírají jejího partnera, jehož tělo našli policisté později, spáchal sebevraždu. Případ kriminalisté vyšetřují jako trojnásobnou vraždu a pokus o vraždu. Šlo o cizince, který byl v minulosti stíhán pro majetkovou trestnou činnost a nedovolené ozbrojování.

Policie dnes uvedla, že oznámení o události přijala v sobotu krátce před půl devátou večer. Do osmi minut na místo dorazila hlídka, její členové v rodinném domě objevili tři osoby bez známek života.

"Policisté místo uzavřeli, na místo přivolali krajské kriminalisty a rozjelo se rozsáhlé pátrání po nebezpečném pachateli. Za pomoci policejního vrtulníku s termokamerou se podařilo nedaleko místa činu zaměřit osobu v lese. Policisté na označeném místě pak našli hledaného muže bez známek života," uvedl policejní mluvčí Libor Hejtman.

Útok přežila pouze sedmačtyřicetiletá žena, kterou policisté našli v nedaleké restauraci. Se zraněními byla převezena do nemocnice, kriminalistům ale sdělila základní informace k pachateli a k události.

Podle zjištění policie došlo nejprve k hádce mezi zraněnou ženou a padesátiletým mužem. "Žena utekla před útočníkem do prvního patra, kde se společně s ostatními členy rodiny schovala do pokoje. Muž mezitím odešel před dům, kde si vzal ze svého vozidla útočnou pušku (samopal vzor 58) a s ní se vrátil do domu. Vyšel do prvního patra, kde v pokoji zastřelil tři osoby, sedmasedmdesátiletou ženu, jejího sedmasedmdesátiletého přítele a patnáctiletého chlapce," popsal mluvčí.

Střelec zasáhl i svou přítelkyni, která však utekla a přivolala pomoc. Útočník následně odešel z domu a spáchal sebevraždu. "Motivem činu byla zřejmě žárlivost. Zdali byl útočník pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky zjistíme až z výsledků nařízené soudní pitvy," dodal Hejtman. Samopal držel pachatel nelegálně, šlo pravděpodobně o vojenskou zbraň pocházející ze Slovenska, která byla vyřazena.