Vražda v Klánovicích: Policisté budou pročesávat les do noci

Policisté od pátku, kdy došlo k dvojnásobné vraždě a jednou z obětí je malé dítě, nadále prohledávají Klánovický les. Podle informací serveru EuroZprávy.cz budou les pročesávat zřejmě do večera až do noci, a nikoho kromě policistů do něj nevpustí.