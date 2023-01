Za šibenici před domem hejtmana Vondráka bude muž o půl roku déle ve vězení

Soudní jednání se konalo v nepřítomnosti obžalovaného, k senátu hovořil prostřednictvím videokonference z věznice v jihomoravské Kuřimi. K činu se přiznal. "To, co jsem udělal, byla blbost, ale zpátky se to už bohužel nedá vrátit," řekl muž, který dříve žil v Ostravě. Z nebezpečného vyhrožování policie Zdráhala obvinila loni na podzim.

Podle spisu loni 29. ledna odpoledne zastavily u domu hejtmana Vondráka v obci nedaleko Ostravy dva automobily údajně přijíždějící z některé z demonstrací proti covidovým opatřením. Lidé z nich před plot domu umístili 140 centimetrů vysokou dřevěnou šibenici s oprátkou a nápisem vlastizrádce. Na šibenici byl také obrázek figurky oběšence a text vinící politiky z korupce a genocidy kvůli opatřením v době pandemie covidu-19. Kriminalisté na šibenici našli Zdráhalovy otisky prstů. Ten se přiznal, další lidi ale jmenovat odmítl.