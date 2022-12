Anastacia po sérii zrušených koncertů konečně vystoupila v Praze

Své aktuální evropské turné zahájila Anastacia ve Švýcarsku. Zatím poslední album Evolution se stalo její šestou deskou, která se dostala do britské Top 10. V říjnu 2021 se Anastacia zúčastnila soutěže The Masked Singer Australia a zvítězila v ní. Do dnešního dne prodala po celém světě více než 30 milionů desek.

V České republice Anastacia naposledy zazpívala v květnu 2018, kdy vystoupila pro omezený počet příznivců v pražském Foru Karlín. Interpretka celosvětových hitů I'm Outta Love a Left Outside Alone tehdy na turné vystupovala v sálech jen s místy k sezení, což třítisícovou kapacitu Fora Karlín snížilo na polovinu.

Album Evolution, které vzniklo ve Stockholmu, produkoval Anders Bagge, který v minulosti spolupracoval například s Céline Dionovou, Janet Jacksonovou nebo Madonnou. Turné Evolution navazuje na úspěšnou koncertní sérii Ultimate Collection, při které zpěvačka absolvovala 110 vystoupení, z nichž většina byla beznadějně vyprodána. Během turné Anastacia, která sama již dvakrát bojovala s rakovinou, ohlásila spolupráci s nadací Cancer Research UK, jež podporuje prevenci a výzkum tohoto zhoubného onemocnění.