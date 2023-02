Ceny Anděl: Nominace ovládl Žbirka, mezi favority patří i Vypsaná fixa

Nastal čas ratifikovat co nejdříve vstup Švédska a Finska do NATO, prohlásil dnes v Ankaře generální tajemník Severoatlantické aliance Jens Stoltenberg. Dodal, že rozhodnutí leží na turecké vládě a parlamentu. Šéf turecké diplomacie Mevlüt Çavuşoglu ale reagoval tím, že by Turecko mohlo přistoupit k ratifikaci vstupu Švédska a Finska odděleně. Od Stockholmu podle něj totiž Ankara ještě neviděla žádné konkrétní kroky k naplnění tureckých požadavků.