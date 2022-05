Festival Divadelní svět Brno zahájí debatou se slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou

13. ročník festivalu přináší mimořádné události a netradiční divadelní formáty nabízející nejen nevšední divadelní zážitky, ale i aktivní účast na festivalovém dění.

Divadlo je… dialog

V neděli 15. května se v rámci festivalového prologu bude prezentovat koprodukční projekt festivalu DSB a Divadla Feste Hilsner a ti druzí. Následující den, v pondělí 16. 5., se v Mahenově divadle uskuteční mimořádná debata 30 let rozděleni, ale přesto spolu. Hlavním hostem debaty týdeníku Respekt bude slovenská prezidentka Zuzana Čaputová, která se bude u příležitosti 30. výročí rozdělení Československa společně s šéfredaktorem týdeníku Respekt Erikem Taberym zamýšlet nejen nad společnou minulostí, ale zejména nad budoucností obou zemí v kontextu aktuální politicko-společenské situace.

„Jsme přesvědčeni, že je důležité reagovat na to, co dnes zažíváme v souvislosti s válkou na Ukrajině i celkovou geopolitickou situací v Evropě. Proto zahajujeme divadelní festival netradičně, ale s jasnou vizí, že divadlo je prostor k dialogu, ke společnému přemýšlení o tématech, která se nás dnes bytostně dotýkají,“ říká ředitel festivalu Divadelní svět Brno Martin Glaser.

K dialogu nad aktuálními tématy, které obnažují zranitelnost a křehkost současného světa, vyzve i zahraniční programová nabídka festivalu. Na aktuální politicko-společenskou situaci reaguje inscenace Azyl izraelského tanečního souboru Kibbutz Contemporary Dance Company, Vojcek běloruského nezávislého souboru Kupalaŭcy, originální polský kabaret Revoluce, která nebyla v podání souboru Teatr 21 a Sarmatia běloruské performerky Paliny Dabravolskaje. Současný válečný stav na Ukrajině byl impulzem ke spolupráci festivalu s platformou Dramox, díky které nabídne divákům online program festivalu DSB několik titulů z ukrajinských divadel.

Divadlo je… je žena

Prestižní polská inscenace Střípky ženy je vrcholem hlavní tematické linie festivalu věnované „ženskému elementu“.

„Polská inscenace Střípky ženy patří v rámci evropského divadelního prostoru k tomu nejlepšímu, co je možné dnes na jevišti vidět. Je sugestivním obrazem moderních žen, které bojují za právo rozhodovat o svém životě. Renomovaný maďarský režisér Kornél Mundruczó vycházel společně se svou partnerkou a scenáristkou Katjou Weber z osobní zkušenosti, a tak vzniklo představení, které s velkou empatií dokáže otevřít témata, o nichž se těžko i společně mlčí,“ doplňuje k inscenaci šéfdramaturgyně festivalu DSB Barbara Gregorová. V rámci festivalu je tato výjimečná inscenace k vidění dvakrát a to v pátek 27. 5. a v sobotu 28. 5. v Janáčkově divadle.

Divadlo jste Vy!

Ještě než festival odstartuje prvním divadelním představením, připravila spolupořádající brněnská divadla netradiční interaktivní prohlídky zákulisí Divadla Husa na provázku anebo dílen Národního divadla Brno. V rámci doprovodného programu festivalu dostanou diváci příležitost „zahrát si“ přímo v prostředí brněnských divadel a objevit zde nečekaná zákoutí jednotlivých budov i svého talentu. Pro dospělé je připravena putovní hra na pomezí larpu – Divadlo jsi Ty! určená pro pětice odvážných diváků, kteří si chtějí vyzkoušet, zda by jako čerství absolventi herectví získali angažmá v brněnských divadlech. Pro rodiny s dětmi je připravena dobrodružná Cesta divadelní krajinou. Výjimečnou příležitostí, jak se zapojit do festivalového dění, je performance Woods. Ve spolupráci s festivalem Tanec Praha přijede do Brna nezávislá skupina tanečnic z Brazílie, Portugalska a Slovinska, aby společně vytvořila „les uvnitř města“. Performerem se může stát každý, kdo umí stát na hlavě a má chuť a čas zúčastnit se dvoudenního workshopu a představení v centru města Brna.