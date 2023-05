Dokážete zahlédnout "okouzlujícího psíčka" ukrytého v tomto Picassově obraze?

Konzervátoři v Guggenheimově muzeu v New Yorku odkryli malého psa skrytého pod povrchem obrazu Pabla Picassa, informuje CNN.

Skrytý pes byl objeven v raném mistrovském díle Pabla Picassa více než století poté, co byl obraz namalován. Zvíře bylo ukryto pod tenkou vrstvou tmavé barvy v díle nazvaném Le Moulin de la Galette , který byl dokončen v roce 1900. To když bylo španělskému umělci pouhých 19 let.

Podobu okouzlujícího psíčka s červenou mašlí odhalili odborníci z muzea při technické analýze obrazu španělského umělce „Le Moulin de la Galette“ před výstavou jeho raných děl.

Obraz je vystaven v Guggenheimově muzeu v New Yorku jako součást výstavy "Mladý Picasso v Paříži". Je zde vystaveno 10 obrazů a kreseb, které Picasso vytvořil po svém příjezdu do Paříže v roce 1900. Jedním z těchto děl je "Le Moulin de la Galette", který zobrazuje živou scénu ve slavném pařížském tanečním sále, který byl též malován dalšími umělci, včetně Pierra-Augusta Renoira. Obraz zachycuje mnoho tancujících párů s jemnými klobouky, rychle namalovaných štětcem, a tři postavy sedící u stolu v popředí.

Byl znovu objeven, protože moderní zobrazovací technologie umožnila odborníkům vidět původní obrys, který ležel pod ním.

Julie Barten, hlavní konzervátorka obrazů v muzeu, řekla: „Když se podíváte pozorně (na obraz), můžete vidět, že je tam tento přetrvávající psí duch.

„V některých oblastech prosvítá červená barva, a když se podíváte opravdu pozorně, můžete vidět oči a uši.

Konzervátoři byli schopni vytvořit obraz toho, jak pes původně vypadal, pomocí rentgenové fluorescence, zobrazovací techniky, která mapuje chemické prvky v malbě, včetně pigmentů, podle Guggenheimovy vrchní konzervátorky obrazů Julie Barten.

"Můžete vidět, že když to skrýval, ve skutečnosti ponechal obrys hlavy stále viditelný."

Barten řekla, že měla vždy silný pocit, že se pod obrazem něco skrývá.

„Víme, že v mnoha případech Picasso maloval aspekty kompozice a následně je vymazal a přeměnil na jiné kompoziční prvky.

"Bylo to opravdu součástí jeho praxe," dodala.

Hlavní umělecká kritička v The New York Times Roberta Smithová popsala výstavu jako pohled na „Picassa, než byl Picassem“.

„Úplnost a komplexnost – úžasný růstový skok – Le Moulin de la Galette nelze podceňovat. Je to jeden z prvních obrazů, které Picasso dokončil v Paříži – mistrovské dílo tohoto počátečního dvouměsíčního transformačního ponoření,“ dodala kritička.

Megan Fontanella, kurátorka Guggenheimova moderního umění, řekla: „Úplně to mění způsob, jakým by se člověk s tímto obrazem setkal.

"Tohoto opravdu rozkošného psa byste viděli v popředí, jak se dívá téměř přímo na návštěvníka s touto nádhernou červenou mašlí."

Řekla, že je otevřená spekulacím, proč Picasso psa zakryl, ale navrhla, že to mohlo být proto, že by to odlákalo oko pozorovatele od hlavního předmětu malby.