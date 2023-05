Eurovision 2023: Česko postoupilo do finále, Vesna zazpívá i v sobotu

Pořadatelství by za běžných okolností náleželo Ukrajině díky loňskému vítězství formace Kalush Orchestra, ale z bezpečnostních důvodů hostí letošní ročník Eurovize anglický Liverpool. Pobřežní město je důstojným náhradníkem, protože je zlatým písmem zapsáno v historii světové popové hudby zásluhou Beatles.

První semifinále zahájila norská zástupkyně Alessandra s energickým vystoupením. Následovali The Busker, chlapci z Malty, kteří vsadili na show, nikoliv na věrohodnost. Jako třetí se ukázal srbský talent Luke Black s poměrně nevýrazným hlasovým projevem. Lotyšští Sudden Lights jako první hrábli na pódiu do kytar a oproti předchůdům si více zakládali na tom, aby jim diváci uveřili, že jsou opravdovými hudebníky.

Portugalsko reprezentovala zpěvačka Mimicat, a to velmi důstojně, protože vsadila na to, co je její zemi z hudebního hlediska blízké. Irští Wild Youth vsadili na hymnu, která kombinovala klavírní motiv s tanečním rytmem. Chorvatsko letos vyslalo do Eurovize extravagantní skupinu Let 3. Kontrast k ní představoval švýcarský muzikant Remo Forrer s pomalou klavírní baladou.

Noa Kirel z Izraele se zařadila mezi soutěžící, kteří víceméně vsadili na pop ze středního proudu. Moldavsko vyslalo "starého známého" Pashu Parfeniho, ten se pokusil zúročit předchozí zkušenosti s touto hudební přehlídkou. Švédsko ale vytáhlo ještě mnohem větší trumf, někdejší vítězku Loreen. Ázerbajdžán poslal do Liverpoolu formaci Turalturanx, která vyrukovala s vizuálem jako vystřiženým z dob Brouků.

Jako třináctá konečně přišla na řadu dívčí skupina Vesna se zajímavou písní My Sister's Crown, která si získala diváky po celém světě. Svědčí o tom postup do sobotního finále. Úvodní semifinálový večer pak uzavřeli nizozemští interpreti Mia Nicolai a Dion Cooper se svým duetem a finský rapper Käärijä.