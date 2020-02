Ceny Oscar 2020: Zástupci Česka odešli s prázdnou

Cenu v kategorii filmová scénografie získaly nakonec Barbara Lingová a Nancy Haighová, které se podílely na vzniku filmu režiséra Quentina Tarantina Tenkrát v Hollywoodu.

Loutkový film studentky pražské FAMU Kaščejevové získal v minulosti mimo jiné studentského Oscara či cenu na festivalu nezávislých filmů Sundance.

V kategorii nejlepší kostýmy zvítězila Jacqueline Durranová. Ta vytvářela oděvy pro historický film Malé ženy podle knihy autorky 19. století Louisy May Alcottové.

Cenu americké filmové akademie Oscar pro nejlepšího režiséra získal Jihokorejec Pong Čun-ho, který natočil sociální satiru Parazit. Jeho snímek na dnešním galavečeru získal již třetí cenu, a má jich tak stejně jako válečné drama Sama Mendese 1917. První dvě dostal Parazit za původní scénář a nejlepší zahraniční celovečerní film.

Parazit je nominován i v kategorii nejlepší film. Pokud by v ní vyhrál, zapsal by se do historie. Dosud totiž v hlavní kategorii žádný neanglicky mluvený snímek nezvítězil.

"Poté, co jsem vyhrál cenu za nejlepší zahraniční celovečerní film jsem si myslel, že je pro dnešek hotovo a byl jsem připraven oddychovat," řekl Pong Čun-ho, který k divákům v hollywoodském Dolby Theatre promluvil prostřednictvím tlumočnice.

Parazit už dříve získal i Zlatý glóbus či Zlatou palmou na festivalu v Cannes.

Filmovou cenu americké akademie Oscar za nejlepší kameru získal Roger Deakins, který pracoval na válečném dramatu 1917. Ocenění za střih si odnesli střihači filmu Le Mans '66. Tvůrci stejných dvou filmů uspěli i v obou zvukových kategoriích. Co do počtu Oscarů tak mají zatím nejvíce - po dvou - filmy 1917, Le Mans '66 a Tenkrát v Hollywoodu.

Deakins už v minulosti za svou práci - mimo jiné na filmech Vykoupení z věznice Shawshank, Fargo, Tahle země není pro starý či bondovce Skyfall - získal řadu nominací na Oscara. První zlatou sošku získal až v roce 2017 za práci za kamerou na filmu Blade Runner 2049.

V kategorii střih si cenu z dnešního galavečera odnesli Michael McCusker a Andrew Buckland, kteří se podíleli na vzniku filmu z motoristického prostředí Le Mans '66. Stejný snímek uspěl i v kategorii zvukové efekty. Cenu dostal Donald Sylvester. Oscara za zvuk získali Mark Taylor a Stuart Wilson, kteří pracovali stejně jako kameraman Deakins na válečném dramatu 1917.