Film Havel upozadil fakta. Soustředí se na emoce, pravda už popsána byla, říká režisér

Horákův snímek, jeden z prvním českých filmů, který se do distribuce dostává po koronavirové krizi a nouzovém stavu, se věnuje době před tím, než se dramatik a disident Václav Havel stal posledním československým a prvním českým prezidentem. Titulní roli ve filmu hraje Viktor Dvořák a jeho první ženu Olgu Anna Geislerová. Do kin film přijde 23. července.

"Překvapilo mě, že spousta lidí by chtěla víc historie a spousta lidí by chtěla míň historie. Tím jsem byl docela zaskočený. Tak jsem si říkal, že je dobře, že jsem to neřešil a dělal jsem to podle sebe," řekl Horák na dotaz, jaké má první zpětné vazby po projekcích filmu. "Doufali jsme, že si třeba lidé sami to, co potřebují, vyhledají v knihách. Pramenů je spousta a na vyprávění historie je stejně knížka lepší. Film je aspoň pro mě emotivní zážitek. Soustředili jsme se na emoce a fakta jsme nechali kronikářům, dějepiscům a historikům," řekl režisér.

Připomíná, že nechtěl Havla vykreslit jako ikonu a také věří, že tento pohled na něj nebudou diváci ve filmu hledat. "Proto, že ikonický je Havel z doby pádu komunismu a jako prezident," uvedl. Film přináší příběh Havla z jeho disidentských dob, odehrává se v letech 1968 až 1989. Snímek se soustředí na jeho bouřlivý osobní život, kterému dominuje nejen boj za pravdu, pronásledování a věznění, ale také milostné vztahy, vlastní pochyby a humor.

Spolu s Rudolfem Suchánkem, který s Horákem psal scénář, dali velký prostor postavě Havlovy první ženy Olgy. "Mě ženské postavy zajímají moc, můj první film Domácí péče byl o silné ženské postavě. Ale zaměřili jsme se na Havla. Dá se to hrát buď jako duet, nebo jako sólo, a my jsme se rozhodli pro to sólo, pro Havla," řekl.

Film má podle dřívějšího vyjádření Horáka rozpočet přibližně 2,5 milionu eur (asi 66 milionů korun). Klíčová pro něj jako producenta byla v začátku podpora z evropského programu Media, který mu poskytl asi 1,3 milionu korun. Později film podpořil Státní fond kinematografie částkou 14,5 milionu, Česká televize poskytla deset milionů. "To jsou jediné tři instituce, které film podpořily. Padesát procent filmu financují soukromí čeští investoři a podpora od programu Media byla pro ně jakési razítko, že film má i mezinárodní ambice," řekl v březnu Horák.