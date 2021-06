Film Zátopek představuje trailer. Do kin půjde letos v srpnu

Film Zátopek nabídne nejen vyprávění o zrodu mimořádného sportovce a jeho cestě k dnes již neopakovatelnému úspěchu, je rovněž emotivním příběhem osudového setkání a celoživotní lásky dvou lidí, kterou nedokázaly zlomit ani sportovní nebo životní prohry.

Zátopek 2021 HD TRAILER | CZ (2:25) | zdroj: YouTube



„Od počátku jsem si přál, aby nebyl zatěžkaný ostychem, nebo přehnanou úctou k Emilu Zátopkovi. A jak jsem ho poznával prostřednictvím všeho, co jsem se o něm dozvídal, jsem přesvědčený, že právě přehnanou úctu by si nepřál. Chtěli jsme udělat Emila i Danu s lehkostí. V příběhu, který má humor i emoci,“ říká režisér, producent a spoluautor scénáře David Ondříček.

Hlavní role vytvořili Václav Neužil a Martha Issová.

„Když odhlédnu od samotné sportovní přípravy, kdy jsem se musel fyzicky proměnit, musel jsem se pokusit najít Emila v sobě. To je jasný. Když se na to podívám zpětně, myslím, že David Ondříček ve mně styčné body S Emilem viděl dřív než já sám,“ vzpomíná na počátky nejvýraznější role své filmové kariéry Václav Neužil. „Samozřejmě jsem sháněl materiály, četl knížky, hovořil s lidmi, kteří Emila znali atd. Ve chvíli, kdy jsem v sobě Emila měl, už jsem se nepotřeboval soustředit na to, kdy klapne klapka. I kdyby se měnil plán natáčení, točily se jiné scény, bylo mi to vlastně jedno. Protože jsem mohl v Emilovi existovat kdykoliv,“ dodává herec.

„Na tenhle film jsem se moc těšila. A pokud jsem měla na počátku nějaké obavy, tak čím víc jsem se dozvídala o životě Emila a Dany, tím víc jsem se těšila. S Vaškem Neužilem jsme si říkali, že jak jsme se zanořili do přípravy, došli jsme do bodu, kdy jsme se cítili jako jejich kamarádi, nebo spíš, že oni jsou naši přátelé. Celá práce byla ohromně radostná,“ říká Martha Issová.