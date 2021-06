Herec Russell Crowe chce na pobřeží v Austrálii vybudovat filmové studio

Představitel geniálního matematika Johna Forbese Nashe ve filmu Čistá duše chce do studia, které má vzniknout v Coffs Harbouru, přivést i Hollywood.

Areál má být blízko jeho sídla v Nana Glen, jež mu patří 25 let. "Nejdříve to byl jen nápad, semínko, teď je to skutečný plán," řekl držitel Oscara za výkon ve filmu Gladiátor.

Podle Crowea vzniknou příležitosti pro spoustu místních lidí. Přiznal i osobní zájem, protože musí kvůli natáčení často hodně cestovat. "Když tu bude něco, co je blíž, bude to dobré i pro mne," řekl. Očekává, že by mohl být projekt dokončen do tří až pěti let.