Herec Will Smith kvůli útoku na Chrise Rocka rezignoval na členství v americké filmové akademii

— Autor: ČTK

Herec Will Smith v pátek rezignoval na své členství v americké filmové akademii. Stalo se tak poté, co v neděli při předávání filmových cen Oscar udeřil do tváře moderátora a komika Chrise Rocka. Smith uvedl, že zradil důvěru akademie a označil své chování za "neomluvitelné", uvedla agentura AP. Pořadatel filmových cen rezignaci přijal.