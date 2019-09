Nabarvené ptáče neuspělo. Zlatého lva v Benátkách získal film Joker

Při slavnostním zakončení 76. ročníku festivalu na benátském ostrově Lido získal druhé nejvyšší ocenění, Hlavní cenu poroty, francouzsko-polský režisér Roman Polanski za film J'accuse (Žaluji) o Dreyfusově aféře. Cenu za něj převzala jeho manželka, herečka Emmanuelle Seignerová, protože Polanski do Benátek osobně nedorazil kvůli obavám, že by mohl být zatčen a vydán do USA. Filmař je od 70. let na útěku před americkou justicí kvůli sexu s nezletilou. Stříbrného lva za režii si odnesl Švéd Roy Andersson za drama Om det oändliga (O nekonečnu).

Joker wins the Golden Lion for 'Best Film' at the Venice Film Festival 🏆 🤡 #Joker pic.twitter.com/fArTKrneTF — Comic Book Talk (@ComicBooksTalk) September 7, 2019

Volpiho pohár pro nejlepšího herce porota vedená argentinskou režisérkou Lucrecií Martelovou udělila Italovi Lukovi Marinellimu, který ztvárnil hlavní roli v novém přepisu slavného románu Jacka Londona Martin Eden. Herec během děkovného proslovu zmínil i aktuální události a ve jménu svého hrdiny cenu věnoval všem lidem, kteří zachraňují na moři lidi v nouzi. Cena pro nejlepší herečku putuje do Francie, a to díky Ariane Ascarideové, která zaujala svou rolí v sociálním dramatu Gloria Mundi režiséra Roberta Guédiguiana.

O současné politické situaci se na pódiu festivalového paláce hovořilo i během předávání ceny za nejlepší scénář, kterou získal v Hongkongu žijící tvůrce Yonfan za animovaný film Ťi jüan tchaj čchi chao (Třešňová ulice číslo sedm). Režisér se totiž zmínil o současných prodemokratických protestech v Hongkongu a poděkoval svému domovskému městu "ve jménu svobody, lidských práv a demokracie".

Cenu za nejlepší restaurovaný film v sekci Venice Classics si letos odnesl slavný černobílý snímek českého režiséra Gustava Machatého Extase z roku 1932.

Mezi 21 filmy v hlavní soutěži festivalu byl letos poprvé od roku 1994 český film, což byl pro českou kinematografii obrovský úspěch. Černobílý snímek Nabarvené ptáče natočený podle světoznámého románu Jerzyho Kosińského sice z rozdělování cen vyšel naprázdno, při promítání v Benátkách však zaujal kritiky. Jeho tvůrce získal jednu z vedlejších cen - ocenění Film pro UNICEF (Cinema for UNICEF) od studentské poroty.

Česká účast v hlavní soutěži na některém ze "svaté trojice festivalových měst" (Benátky, Berlín, Cannes) je v posledních dekádách velmi výjimečná. V Benátkách soutěžil český film naposledy před 25 lety, kdy se klání zúčastnil Jiří Menzel se snímkem Život a neobyčejná dobrodružství vojáka Ivana Čonkina. Další Menzelův film Obsluhoval jsem anglického krále pak soutěžil v roce 2007 na Berlinale.

Velkou událostí je, pokud se český snímek promítá alespoň v některé z vedlejších sekcí. I to se letos v Benátkách českým tvůrcům podařilo, když byl v soutěžní tematické sekci Horizonty, která je zaměřena na nové trendy kinematografie, uveden krátký animovaný film režisérské dvojice z FAMU Michaely Mihályi a Davida Štumpfa Sh_t Happens.