Nový film Stínohra: Co inspirovalo drmatický příběh?

Film Stínohra vznikl podle námětu producenta Jana Bradáče a vychází z osobních prožitků po tragické smrti jeho první ženy, která se stala před lety obětí vraždy. Proto je v závěrečných titulcích uvedeno, že film je věnován právě jí. Na vyšetřování smrti Věry Bradáčové a její šéfové se podílel Josef Mareš, bývalý kriminalista a dnes autor úspěšných televizních seriálů s kriminální tématikou, jehož Devadesátky vzbudily na obrazovkách velký ohlas. Jako odborný poradce se podílel také na Stínohře.

Stínohra (2022) HD oficiální trailer (1:53) | zdroj: Falcon



O zpracování látky se pokusilo několik scenáristů, ale nakonec se příběhu ujala Bradáčova druhá žena, scenáristka a dokumentaristka Vendula Bradáčová, která svého muže poznala krátce po události, která mu dramatickým způsobem změnila život. Scénář je jejím debutem v celovečerním hraném filmu, jako režisérka na sebe upozornila například celovečerním dokumentem o herečce a dobrodružce Dorotě Nvotové Fulmaya – děvčátko s tenkýma nohama.

„Bez ztráty blízkého člověka by tento film nevznikl a okamžik ztráty, který byl iniciačním momentem, v něm hraje klíčovou roli, ale je třeba říct, že to je jednoznačně fiktivní příběh a já jsem rád, protože si myslím, že ten film by lidé měli vidět bez toho, zda znají můj příběh nebo ne,“ říká producent Jan Bradáč.

„Jsem přesvědčen, že u každé smutného zážitku v lidském životě, který má nevratný charakter, je osvobozující, pokud za ním dokážete udělat tečku,“ vrací se Jan Bradáč k osudovému okamžiku ve svém životě s tím, že v příběhu Stínohry chtěli zobrazit, jak se s podobnou situací vyrovnávají lidé, které osobně zasáhne. „Hledání spravedlnosti vnímají pozůstalí obětí úplně jinak než oficiální instituce, a to jsme chtěli v našem příběhu ukázat,“ říká Jan Bradáč.