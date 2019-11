První dojmy: Ledové království II je dospělejší a temnější než původní film

Ledové království bylo nejvýdělečnějším filmem roku 2013 a v České republice jej vidělo více než 288 tisíc diváků. Celosvětově tato pohádka vydělala téměř 1,3 miliardy dolarů a po letošním kresleném megahitu Lví král je Ledové království druhým nejvýdělečnějším animovaným filmem všech dob.

Miliardový úspěch prvního dobrodružství princezny Elsy, která se narodila s magickou mocí, nemohlo studio Disney přejít bez povšimnutí a opět angažovalo autorskou dvojici stojící za prvním filmem. Jennifer Lee se znovu podílela na scénáři a společně s Chrisem Buckem se postarala také o režii. Autorské duo se však nevrhlo rovnou na sequel, ale dopřálo si dostatek času na přípravu, protože chtělo najít příběh, který stojí za to vyprávět.

Ledové království II se bude v českých kinech promítat od 21. 11., ale premiéra pro zvané kritiky již proběhla v Los Angeles. První reakce vybraných novinářů se shodují v kladném vyznění, i když někteří tvrdí, že je tato pohádka pro celou rodinu o něco horší než původní snímek. To však nemění nic na tom, že by se mělo jednat o velmi kvalitní animovanou pohádku, která by nyní mohla více zaujmout i starší diváky.

Autoři se totiž rozhodli zacílit film především na původní publikum, které je nyní o šest let starší, a proto je příběh Ledového království II temnější, dospělejší a komplexnější. Na tom se většina kritiků shoduje a rovněž předesílá, že se nemusíme bát, že by stopáž lehce přesahující hodinu a půl nenaservírovala dostatek kouzelných momentů. Jak už to tak bývá, právě ty od současných pohádek očekávají především děti. O jiskřivou zábavu se má opět starat sněhulák Olaf, sob Sven, Kristoff a měli bychom se dočkat také nové postavy, která prý diváky uhrane svou roztomilostí.

Audiovizuálně by se opět mělo jednat o nadprůměrný animák a kritici chválí především výborný soundtrack s chytlavými melodiemi. Rodiče se mají připravit na neúnavné pobrukování písní, jako v případě prvního dílu aLet it go (Najednou).

Temnější ladění je zřejmé již z trailerů, což koresponduje se závažnějšími otázkami, na něž se druhý film z království Arendelle snaží odpovědět. Proč má Elsa kouzelné schopnosti? Je vůbec možné, abychom „žili šťastně až do smrti“?

Jestli se Ledové království II povedlo tak, jak naznačují zahraniční kritici, se můžete sami přesvědčit již za dva týdny přímo v kinech nebo si můžete počkat na recenzi naší redakce.

Premiéra: 21. listopadu 2019

Režie: Chris Buck, Jennifer Lee

Scénář: Jennifer Lee, Allison Schroeder

Hudba: Christophe Beck, Robert Lopez, Kristen Anderson-Lopez

Hrají: Idina Menzel, Josh Gad, Kristen Bell, Evan Rachel Wood, Sterling K. Brown, Jonathan Groff, Santino Fontana, Alfred Molina

USA / 103 min / animovaný / muzikál / fantasy / komedie / rodinný