RECENZE: Lepší než originál? Mizerové dokázali i po sedmnácti letech příjemně překvapit

Parťáci z policejního sboru a kamarádi v dobrém i ve zlém Mike (Will Smith) a Marcus (Martin Lawrence) chrání i demolují ulice Miami už téměř čtvrt století. Ale zatímco zazobanému závislákovi na adrenalinu Mikeovi je policejní práce vším, čerstvý dědeček s mírnou nadváhou Marcus už má zase jednou zaječí důchodcovské úmysly. Protože se ale na scéně objevil nový postrach policistů, extrémně nebezpečný syn bývalého drogového bosse Armando Armas (Jacob Scipio), který má v plánu poslat pod drn všechny, kdo měli co dělat s otcovým uvězněním – a tedy i Mika – budou muset pověstní Mizerové vyrazit na jednu poslední misi.

trailer Mizerové navždy | zdroj: YouTube

Už první Mizerové stavěli na stylové kameře, absurdní akci, nevybíravém humoru a herecké chemii ústředního dua. Dvojka jako obvykle dupnula na plyn a měla od všeho víc (samozřejmě na úkor scénáře, logiky a duševního zdraví diváka). Třetí díl přišel s odstupem a natočil ho jiný režisér. Je proto nečekané a zároveň pozoruhodné, že dokázal najít balanc mezi zachycením ducha původních „bayovek“ a vnesením potřebné dospělosti do (stále ještě výrazně) infantilní série. V podstatě se dá říct, že se vrátilo vše, co fungovalo, ale zmizela většina otravného neřádu v čele s Bayovým patentním rasistickým a sexistickým humorem (zůstalo ho tam jen tak 10 % a většinou není vyloženě trapný).

Akce je solidní a pořád dost absurdní (i když pár tun náloží evidentně ubylo), vtipy obvykle padají na úrodnou půdu, postavy jsou zajímavé. Dokonce i emoce fungují lépe než kdykoli předtím. Příběh pořád nedává smysl a o originalitu se trojka pro jistotu nesnaží vůbec. Co je ale nejdůležitější, Smithovi s Lawrencem to pořád žvaní, šlape a střílí jedna radost. Divák si sice bude muset chvíli zvykat na to, že méně slavný z dvojice už je dávno za zenitem a akčnímu hrdinovi už se nepodobá ani z okýnka letícího Boeingu 737, jakmile se do toho ale pustí a využije nově nabyté vyspělosti, nedokážete si na jeho místě představit nikoho jiného.

Potěší i mlaďácký tým AMMO, ve kterém najdeme například Vanessu Hudgens, která už dávno odrostla Muzikálu ze střední, nebo Alexandera Ludwiga, charismatického Bjorna ze seriálových Vikingů, jenž se už roky ne a ne prosadit na velkém plátně. Jejich začlenění do děje je sice na první pohled jasnou snahou vytřískat z umírající série spin-off s novou generací mizerů s malým „m“, funguje ale mnohem lépe než v obdobných případech u konkurence (vzpomeňme na Jeremyho Rennera v Mission: Impossible nebo sebranku nevýrazných mluvících kluků a holek z plakátu v Expendables 3). Jejich sólovku sice vidět nepotřebujete, pokud se ale objeví v plánované čtyřce, já se rozhodně zlobit nebudu.

Slabinou je naopak dvojice záporáků, kterou potápí hlavně špatný scénář. Dokonce i Jacob Scipio, který se zpočátku jeví dost nevýrazně, nakonec ukáže, že má i jakés takés charisma. To už se ale bohužel film začne pomalu chýlit ke konci. Jeho manipulativní matka naopak charismatem oplývá již od svého velice brutálního uvedení na scénu, většinu času ale jen nadává, zakazuje a hraje si na čarodějnici vážnou jak prd v kostele.

Mizerové navždy jsou ve výsledku ideální spotřební akční béčko, které se může směle rovnat novějším dílům Rychle a zběsile. Je z něho jasné, že nikdo nečekal hit, ale zároveň všichni tak nějak doufali, že s patřičným nadšením a nasazením si k filmu diváci cestu najdou. A jak ukazuje návštěvnost zejména amerických kin, povedlo se.

Celkové hodnocení: 70 %

Bad Boys For Life (2020)

Hrají: Will Smith, Martin Lawrence, Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig, Charles Melton, Paola Nuñez, Kate del Castillo, Nicky Jam, Joe Pantoliano, Jacob Scipio a další

Režie: Adil El Arbi, Bilall Fallah

Scénář: Chris Bremner, Peter Craig, Joe Carnahan

Kamera: Robrecht Heyvaert

Hudba: Lorne Balfe

USA / 124 minut / akční, komedie, thriller, krimi