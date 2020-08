Pamatujete si ještě komedii Na Hromnice o den více, v níž Bill Murray ztvárnil hlavní roli reportéra, kterému se z neznámých důvodů opakuje jeden den stále dokola? Pokud ne, tak se na snímek z roku 1993 rozhodně podívejte. Ze současnějších inkarnací si s časovou smyčkou pohrává například napínavý snímek Všechno nejhorší nebo nedoceněný velkolepá řežba Na hraně zítřka, v níž se Tom Cruise s Emily Blunt snaží zachránit svět před armádou mimozemšťanů.

trailer Palm Springs | zdroj: YouTube

Letos v létě se se zavedenou premisou popasovala komedie Palm Springs. Nyles (Andy Samberg) je se svou přítelkyní Místy na luxusní svatbě ve slavném pouštním resortu. Kdykoliv usne nebo umře, probudí se ráno ve své posteli v den svatby. Podle všeho je Nyles v časové smyčce již dlouho a skrze rezignaci na pokusy uniknout si ve stále opakujícím se dni našel poměrně příjemné místo k životu bez obav následků svých činů. Jednou však udělal chybu, zapařil s Royem (J. K. Simmons), kterého zavedl do jeskyně, jež se objeví vždy po drobném zemětřesení. Kdokoliv však do ní vstoupí, tak se ocitne v časové smyčce. Royovi se však tak úplně nelíbí, co mu Nyles provedl, a tak jej někdy přijde zabít či mučit.

Jednou jej Roy přepadne právě ve chvíli, kdy se snaží sbalit Sarah (Cristin Milioti). Roy se jej pokusí zabít, ale zraněný Roy se doplazí do jeskyně, aby se „restartoval“. Vyděšená Sarah však vejde za ním do jeskyně a je zaděláno.

Děj ubíhá celkem svižně a šílené chvilky střídají momenty, kdy se daří nasadit vážný tón a zamyslet se hlouběji nad nastalou situací. Poměrně vkusně se pak daří dávkovat situační vtípky a emocemi dýchající okamžiky, ovšem nic nesklouzává do extrémů, což je v záplavě přepálených dojáků velmi přijemným překvapením. Debutující režisér Max Barbakow se s látkou popral se ctí a až na závěr snímku, kdy tempo poněkud zakulhá, funguje vše nadmíru dobře. Ovšem prim hraje budování atmosféry prosluněného Palm Springs.

Výsledné vizuální pojetí působí velmi příjemně a v kombinaci s ucházejícími dialogy, dobrým tempem a vcelku úspěšnou eliminací monologů se rozhodně jedná o nejzajímavější feel-good film tohoto léta. V druhé polovině srpna se Palm Springs objeví také v českých kinech.

Celkové hodnocení: 65 %

Palm Springs (2020)

Režie: Max Barbakow

Hrají: Andy Samberg, Cristin Milioti, J.K. Simmons, Peter Gallagher, Meredith Hagner, Camila Mendes, Tyler Hoechlin, Chris Pang, Jacqueline Obradors, June Squibb, Tongayi Chirisa, Dale Dickey, Lilli Birdsell, Mark Kubr, Clifford V. Johnson, Jena Friedman

Scénář: Andy Siara

Kamera: Quyen Tran

Hudba: Matthew Compton

USA / 87 min / komedie, romantický