RECENZE: Rozčarování od tvůrce Simpsonů šlape na plyn, ale občas mu dochází pára

Princezna Tiabeanie je v širokém okolí známá jen jako Bean a je všechno jiné, jen ne spořádaná následnice trůnu. S radostí holduje alkoholu, hazardu a nebojí se ani laškování s poddanými. Ovšem divokým radovánkám byl záhy konec, protože se její království ocitlo na pokraji zhroucení.

trailer Rozčarování (3. série) | zdroj: YouTube

Třetí série navazuje na konec druhé řady přesně ve chvíli, kdy jsme Bean opustili. Nechybí ani tradiční souputníci, elf Elfo a osobní démon Luci. Tentokrát se v království Dreamland příliš neohřejeme, protože těžiště příběhu se tentokrát přesunuje do Steamlandu – viktoriánskou Anglií inspirované země, která je inspirovaná steampunkem.

Oproti klasickým sitkomům a komediálním seriálům je stopáž Rozčarování delší zhruba o deset minut, ovšem délka jednotlivých dílů se dosti liší. Delší formát by měl nabídnout větší prostor pro vyprávění příběhu, ale ne vždy se to seriálu daří. Již v předchozí sérii byl patrný směr, kterým chce Rozčarování jít. Snahou autorů je rozvíjet příběhovou stránku, zatímco klasické hláškování a vtípky jdou trochu stranou.

Bohužel se v této sérii nedostalo tolik pozornosti známým postavám, což je trochu škoda, protože ani charakterová linie princezny se nedočkala tak velkého progresu, jak by bylo záhodno.

Rozčarování těží z hezké moderní animace, která se drží zaužívaný postupů, ale nebojí se progresivního přístupu a variací, jež dokážou zalahodit oku. Ostatně vizuální design je silnou devízou seriálů, ale je pravdou, že nemusí zdaleka sednout každému. Navíc určitá vizuální kontinuita se staršími seriály od Groeninga již může určité diváky nudit. Nicméně celkově lze říct, že vizuální pojetí je stále nadstandartní.

Třetí řada Rozčarování rozhodně nezklamala a ukazuje, že tvůrci seriálu mají stále dost nápadů, a náměty na nové lokace, do nichž se Bean vydává. Po příběhové linii to již taková sláva není a z nastolených situací by šlo vytáhnout mnohem více. Občas chybí přímější tah na bránu, jindy zase není fór zcela dotažený nebo je nějaká pointa vyprávěna zbytečně polopaticky. Ovšem celkově si seriál stále drží slušnou kvalitu a stojí za shlédnutí.

Celkové hodnocení: 70 %

Disenchantment (3. série 2021)

Hrají: Eric André, Nat Faxon, Abbi Jacobson, Matt Berry, Lucy Montgomery, John DiMaggio, Noel Fielding, Rich Fulcher, David Herman, Maurice LaMarche, Tress MacNeille, Billy West, Lauren Tom, Sharon Horgan, Chris Vallance, Laura Dickinson, Phil LaMarr, Jeny Batten

Tvůrci: Matt Groening, Josh Weinstein

Režie: Dwayne Carey-Hill, Frank Marino, Wesley Archer, David Au, Ira Sherak, Peter Avanzino, Brian Sheesley, Albert Calleros, Edmund Fong

Scénář: Josh Weinstein, David X. Cohen, Rich Fulcher, Bill Oakley, Reid Harrison, Eric Horsted, Patric M. Verrone, Shion Takeuchi, Jeff Rowe, M. Dickson, Andrew Burrell, Adam Briggs, Jeny Batten, Jamie Angell

Hudba: Mark Mothersbaugh

USA / Netflix / 22-36 min / animovaný, dobrodružný, komedie