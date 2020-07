RECENZE: Pár přátel, večeře a nevšední hra, jež odhalí Téměř dokonalá tajemství

U italského originálu z roku 2016 ještě chvíli zůstaneme. Snímek Naprostí cizinci se totiž dostal do Guinnessovy knihy rekordů, jako snímek s největším počtem předělávek. V oficiálním zápisu z léta 2019 stojí, že během tří let bylo natočeno osmnáct předělávek. Snímek Téměř dokonalá tajemství je tedy devatenáctý remake běhm čtyř let.

trailer Naprostí cizinci | zdroj: YouTube

Základní premisou filmu je umístění telefonů všech dotyčných na stůl s podmínkou, že veškerá komunikace proudící přes ně musí být veřejná. Velmi jednoduchá zápletka se rázem zvrhne, protože na povrch začnou vyplouvat věci, které by mnozí nejraději udrželi pod pokličkou.

Jestliže originál zdařile pracoval s tempem, během něhož prokládal dramatické části s oddechovými pasážemi, německá verze od režiséra Bora Dagtekina (Fakjů pane učiteli) si s tímto tempem neví příliš rady. Čeřit dusivou atmosféru se příliš nedaří a počet vtípků, které zahučí publikem, je žalostně malý. Ze série filmů Fakjů pane učiteli budete znát také herecké obsazení, které ač se snaží, tak nedokáže zapřít svůj původ v německé herecké škole.

trailer Téměř dokonalá tajemství | zdroj: YouTube

Vykleštění psychologické roviny snímku na nutné minimum pak způsobuje, že je o poznání těžší začít sympatizovat s jednotlivými postavami. Každý z nich si s sebou nese něco, co je svým způsobem odpudivé a zkrátka není důvod někomu fandit.

Jednotlivé peripetie stále gradují a za chvíli se zdá, že v trojici šťastných párů nezůstane kámen na kameni. Dekompozice vztahů pokračuje a vyúsťuje do téměř úplného rozkladu jednotlivých svazků. Jenže jsme přece v komedii a takhle to skončit nemůže, o což se postará posledních pár minut, které vůbec nesedí do kompozice celého snímku a působí jako nutná úlitba žánru. Divák se ani nedočká rozuzlení všech dějových linek, načež přichází finální scéna ve smyslu „co jsme si, to jsme si, všecko dobrý“.

Původní snímek je možné charakterizovat jako komediální drama či komedii s prvky sociálního a psychologického dramatu. Italská nátura zkrátka celému konceptu prospívá a vyhrocené situace díky ní působí věrohodně, stejně jako jejich rychle uklidnění. Zkrátka si řeknete: „Jižanský temperament“. Německá verze sice vizuálně vypadá poměrně dobře, ale provedená lobotomie témat neodpovídajících svým vyzněním současnému trendu přehnané korektnosti ubírá snímku na jeho intenzitě. Výsledkem je průměrná komedie dotýkající se aktuálních témat, která postrádá emocionální hloubku, jež dokonale zmuchlá a zahodí poslední pětiminutovka. Bohužel ani český dabing na úrovni televizní produkce snímku neprospívá.

Celkové hodnocení: 45 %

Téměř dokonalá tajemství (2019)

Hrají: Levi Eisenblätter, Florian David Fitz, Jella Haase, Karoline Herfurth, Frederick Lau, Elyas M'Barek, Jessica Schwarz, Wotan Wilke Möhring

Režie: Bora Dagtekin

Scénář: Bora Dagtekin, Paolo Genovese (původní scénář)

Kamera: Moritz Anton

Hudba: Egon Riedel

Německo / 111 min / komedie