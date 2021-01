V 91 letech zemřel herec Ivo Niederle

Niederle hrál desítky let v divadlech. Hned po absolvování pražské DAMU v roce 1953 působil nejprve několik let v divadle v Teplicích. V roce 1957 se dostal do pražského Divadla ABC pod vedením Jana Wericha.

Až do odchodu do důchodu na začátku 90. let pak hrál v Městských divadlech pražských, jejichž součástí se Divadlo ABC stalo v roce 1962.

Z filmových pláten a televizních obrazovek se dostal do povědomí lidí třeba rolemi ve filmech Kočár do Vídně z roku 1966, Pěnička a Paraplíčko z roku 1970 či Pěsti ve tmě z roku 1986 a také z mnoha seriálů, jako Hříšní lidé města pražského, 30 případů majora Zemana nebo Zdivočelá země.

Jeho tvář ale znali i lidé v zahraničí, například z rolí v americkém hororu Howling II z roku 1985 nebo akčním filmu xXx z roku 2002 v hlavní roli s Vinem Dieselem.